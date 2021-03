Il Paradiso delle signore spoiler 8 marzo: la caffetteria rischia di bruciare, la stampa contro Vittorio

Lunedì 8 marzo è la festa delle donne e anche al Paradiso delle signore verrà festeggiato tale evento. Per omaggiare la figura femminile, al grande magazzino si celebrerà la creazione del nuovo abito di Gabriella volto a decantare l’emancipazione della donna.

Tuttavia, l’abito in questione comincerà a suscitare le prime critiche e Vittorio si troverà in difficoltà. Per quanto riguarda il Mantovano, invece, quest’ultimo si preparerà a sferrare il suo prossimo attacco, il quale potrebbe rivelarsi davvero pericoloso.

Vittorio in difficoltà al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata dell’8 marzo vedremo che tutti i membri del Paradiso delle signore si troveranno a festeggiare il lancio della nuova collezione contenente l’abito british di Gabriella. Allo shopping center, però, si presenterà un volto abbastanza noto ai protagonisti del negozio, stiamo parlando di Maria Grazia Vettorazzo. La donna è stata precedentemente la causa della fuga di Clelia e Luciano in quanto diffuse la notizia della gravidanza della donna. Ebbene, anche in questa occasione si troverà a sferrare un nuovo colpo di grazia.

La protagonista, infatti, reputerà l’abito esposto in vetrina un po’ troppo corto per i target di quegli anni. Vittorio, così, si troverà a fare i conti con il primo giudizio negativo che coinvolgerà, in un batter d’occhio, anche la stampa. Come reagirà il direttore del grande magazzino a questo colpo basso? Lo scopriremo nelle prossime puntate. Intanto, Agnese farà una scelta.

Spoiler 8 marzo: il Mantovano minaccia di bruciare la caffetteria

Dopo aver parlato con Don Saverio circa il suo amore per Armando, la donna arriverà a prendere una decisione inaspettata. La sarta deciderà di seguire il consiglio dell’uomo di fede e darà una seconda opportunità a suo marito Giuseppe. A tal proposito, andrà dal capo-magazziniere del Paradiso delle signore e, nella puntata dell’8 marzo, gli chiederà di allontanarsi da lei. Tale decisione, naturalmente, lascerà di stucco Ferraris.

Il Mantovano, intanto, continuerà ad essere una minaccia per Ludovica. Il malvivente si troverà a sferrare il colpo di grazia alla fanciulla e minaccerà di dare fuoco alla caffetteria di Marcello. Messi alle strette, dunque, i due ragazzi cominceranno a valutare una soluzione estrema. Barbieri, infatti, suggerirà alla dama di lasciare per un po’ di tempo Milano in modo da allontanarsi dalle grinfie del perfido uomo. Per tale ragione, le dirà di andare a Parigi per un po’.