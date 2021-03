Oroscopo 5 marzo 2021: Ariete più istintivi, Sagittario pieni di energia

L’Oroscopo del 5 marzo 2021 esorta gli Ariete ad essere più istintivi. I Sagittario sono pieni di energia, mentre i Capricorno dovrebbero distrarsi un po’ in più.

Previsioni 5 marzo da Ariete a Vergine

Ariete. Non abbiate paura ad affrontare un cambiamento. Sia che riguardi la sfera amorosa, sia quella professionale, se non siete felici e appagati, allora guardatevi attorno. La vita è troppo breve per accontentarsi o per vivere di rimpianti. Lasciatevi guidare dal vostro istinto per una volta.

Toro. Miglioramento in campo sentimentale per i nati sotto questo segno. A partire da oggi la Luna non vi sarà più d’intralcio, pertanto, approfittatene per concedervi qualche momento in più con il partner o con le persone che amate. In campo professionale ci saranno progetti in ballo.

Gemelli. Marte entra nel vostro segno e questo determinerà una duplice conseguenza. Da un lato tenderete ad esprimere con un po’ di aggressività il vostro punto di vista. D’altro canto, invece, sarete acuti e intraprendenti. Usate queste doti per spiccare nella vita professionale.

Cancro. L’Oroscopo del 5 marzo vi esorta a prestare attenzione nei rapporti di coppia. Tenervi le cose dentro potrebbe generare un’esplosione improvvisa. Cercate di non essere precipitosi nel lavoro. Valutate attentamente tutti i dettagli di una nuova proposta, non è tutto oro quello che luccica.

Leone. Se in amore ci sono cose che non tollerate cercate di intavolare l’argomento in modo calmo e pacato. Evitate di dare luogo a scenate, le quali potrebbero solo servire a compromettere il vostro umore. Non siate catastrofici sul lavoro, in questo periodo c’è bisogno di ottimismo.

Vergine. Le coppie vivranno momenti molto passionali e pieni di vitalità. Dopo aver passato gli ultimi giorni un po’ sottotono, finalmente, molti di voi avranno l’opportunità di recuperare. In campo lavorativo, invece, a partire dalla prossima settimana potrebbero sorgere delle controversie, per il momento godetevi questi momenti di calma.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Ricordate che nessuno ha mai raggiunto vette alte senza ricevere qualche no o qualche insuccesso. Per tale motivo, non abbattetevi al primo intoppo e continuare a guardare avanti, dritti per la vostra strada. In amore dovete essere più presenti e accondiscendenti nei rapporti di coppia.

Scorpione. I nati sotto questo segno devono continuare a fare i conti con qualche piccolo intoppo dal punto di vista professionale. A partire dalla seconda metà del mese, però, ci saranno dei bei miglioramenti. In campo sentimentale, invece, il periodo è certamente positivo.

Sagittario. L’Oroscopo del 5 marzo 2021 denota una giornata particolarmente energica e piena di dinamismo. Siete alla ricerca di nuovi stimoli, sia dal punto di vista professionale sia emotivo. Cercate di non compiere scelte azzardate di cui potreste pentirvi in seguito, una volta che avrete riacquistato una maggiore razionalità.

Capricorno. In questo periodo c’è bisogno di trovare qualcosa che distragga la vostra mente dalle questioni che vi circondano. Vi sentite in balia degli eventi, privi del controllo sulla vostra vita. Questo vi rende nervosi e suscettibili. In campo lavorativo è il momento di puntare in alto.

Acquario. Nella giornata odierna sarete precisi e meticolosi, sarà davvero difficile che vi sfugga qualche dettaglio, specie per quanto riguarda la sfera professionale. In amore questo aspetto potrebbe portarvi qualche piccola incomprensione con il partner, cercate di essere meno rigidi.

Pesci. Sul lavoro potrebbe nascere qualche piccola lite dovuta alla divergenza di opinioni tra voi e i vostri partner d’affari. In amore, invece, vi sentite appagati. Dopo tante incertezze e dubbi, finalmente, potrete tirare un sospiro di sollievo e smettere di vivere sempre sul filo del rasoio.