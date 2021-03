Filippo Nardi offende Dayane Mello: “Sei una lavatrice, rendi meglio a 90 gradi” (FOTO)

Filippo Nardi torna a far parlare di sé in negativo

La quinta edizione del Grande Fratello Vip è giunta al termine lo scorso lunedì con la vittoria annunciata di Tommaso Zorzi. Nonostante le luci e telecamere della casa più spiata d’Italia si sono spente, al di fuori si continua a parlare di alcuni protagonisti. Mai come in questa edizione, però, le polemiche hanno fatto da padrona. Infatti, ci sono ancora moltissime questioni irrisolte tra gli ex inquilini del loft di Cinecittà. Come se non bastasse, ora, è entrato in gioco anche Filippo Nardi.

Chi ha seguito il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, sa perfettamente che il conte inglese è stato squalificato a seguito di alcune frasi sessiste rivolte alla coinquilina Maria Teresa Ruta. E se mercoledì ha chiesto scusa alla donna durante un’ospitata a Pomeriggio Cinque, nelle ultime ore intorno all’ex gieffino si è scatenata una nuova polemica. Oltre all’ex iena, sono coinvolte anche Dayane Mello e Sonia Lorenzini. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto.

La diretta Instagram di Dayane Mello e Sonia Lorenzini

E’ di tradizione da qualche anno a questa parte, dopo la fine di un reality show, alcuni concorrenti realizzano delle live su Instagram o altri social network per salutare e tenere compagnia tutti i loro sostenitori che li hanno seguiti nella loro avventura televisiva.

A tal proposito, qualche ora fa infatti, Dayane Mello ha voluto fare una diretta sul suo account IG a cui ha partecipato anche un’altra ex concorrente del Grande Fratello Vip 5. Si tratta dell’ex tronista di Uomini e Donne, Sonia Lorenzini. Proprio in quell’occasione, Filippo Nardi ha lasciato un commento poco carino verso le due ex compagne d’avventura.

Filippo Nardi offende Dayane Mello su IG

Mentre Dayane Mello e Sonia Lorenzini stavano facendo una diretta su Instagram, ad un certo punto tra i veri commenti apparsi sul video c’era quello di Filippo Nardi che recitava: “Ma sei come una lavatrice che rendi meglio a 90 gradi”. Una frase di cattivo gusto che ha creato una serie di malcontenti da parte degli altri follower che erano collegati al live.

Per quanto riguarda il conte inglese, quest’ultimo sembra esserci cascato nuovamente dopo quanto accaduto lo scorso dicembre all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 nei confronti di Maria Teresa Ruta. Cosa accadrà stavolta? Chiederà scusa alle dirette interessate? Nel frattempo ecco la foto in questione: