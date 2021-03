Barbara D’Urso snobba Sanremo? Lei interviene e spiega tutto: “Avevo da fare…” (FOTO)

In queste ore sta impazzando sul web la notizia secondo cui Barbara D’Urso avrebbe snobbato il Festival di Sanremo per festeggiare il trionfo di ascolti di Pomeriggio 5. In molti hanno cominciato ad accusare la donna di non aver guardato la prima puntata del festival in quanto ostile alla competizione canora.

Dopo gli innumerevoli commenti che si sono susseguiti, Lady Cologno ha fatto un intervento su Instagram nel quale ha chiarito tutta la situazione. Nel parlare della vicenda, poi, ha lasciato trapelare anche un’indiscrezione sulla sua vita privata.

Ecco perché Barbara D’Urso non ha guardato Sanremo

Barbara D’Urso avrebbe snobbato Sanremo proprio nella puntata d’esordio. Coloro i quali la seguono assiduamente hanno notato che la conduttrice non ha guardato il debutto del festival. Ebbene, a distanza di un po’ di ore è stata proprio lei a chiarire la vicenda. Nello specifico, la presentatrice ha confermato di non aver guardato la puntata ma, semplicemente, perché aveva un impegno personale. In molti ci hanno visto dietro le sue parole una velata confessione inerente la sua sfera privata.

Nello specifico, la donna potrebbe aver avuto un impegno galante con un uomo. Ad ogni modo, subito dopo aver dato questa notizia, la donna ha spostato l’attenzione nuovamente sul Festival. A tal proposito, ha smentito categoricamente tutte le malelingue che l’accusano di essere contro la competizione canora, anzi, lei la ama moltissimo e guarderà tutte le prossime puntate.

Il messaggio a Fiorello e alla Pausini

Barbara D’Urso ha smentito le voci secondo le quali avrebbe passato la serata di mercoledì a festeggiare gli ascolti di Pomeriggio 5 invece che guardare Sanremo. Nelle ore precedenti, inoltre, la presentatrice ha confessato di essersi messa in contatto con Fiorello in quanto molto legata a lui e felice per l’esperienza in cui si è cimentato per la seconda volta. A conferma del suo amore incondizionato per l’evento musicale più atteso dell’anno, Barbara ha registrato delle IG Stories durante la seconda serata del Festival.

In particolar modo, si è soffermata sul monologo di Fiorello in cui è stata tirata in ballo anche lei e sull’intervento di Laura Pausini. La cantante è salita sul palco dell’Ariston in qualità di ospite e la D’Urso, essendo una sua grande fan, le ha voluto mandare un messaggio di apprezzamento. La Pausini, a sua volta, ha condiviso l’intervento di Lady Cologno sul suo account ringraziandola.