Il dramma familiare di Elisabetta Gregoraci, il messaggio doloroso: “Hai lasciato un vuoto”

Elisabetta Gregoraci ricorda la madre

Senza ombra di dubbio una delle protagoniste femminili della quinta edizione del Grande Fratello Vip è stata Elisabetta Gregoraci. Nonostante abbia abbandonato la casa di Cinecittà lo scorso dicembre, la soubrette calabrese continua a essere molto amata da tutti i telespettatori del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Nella giornata di giovedì 4 marzo 2021 è un giorno importante per l’ex moglie di Flavio Briatore.

Ebbene sì, sua madre Melina avrebbe compiuto gli anni. La 41enne ha voluto ricordare la donna che l’ha procreata con un post pubblicato sul suo account Instagram. “Il tempo aiuta a convivere con questo immenso dolore, ma il vuoto che hai lasciato è impossibile da colmare”, ha scritto l’ex gieffina sul noto social network.

Il compleanno della madre dell’ex gieffina

Durante i giorni di permanenza vissuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci è più volte scoppiata a piangere ripensando alla madre, che è venuta a mancare a causa di un cancro al seno. Nella giornata di giovedì, l’ex moglie di Flavio Briatore ha condiviso degli scatti sul suo account Instagram che hanno commosso tantissimo anche tutti coloro che la seguono sul social network.

L’ex gieffina, infatti, ha fatto una commovente dedica alla compianta madre in occasione del suo compleanno. “Buon compleanno mamma. Oggi è la tua festa. Mi manchi moltissimo“, ha scritto la 41enne. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Il calvario della madre della Gregoraci

In tutte le occasioni in cui ha parlato o ricordato la madre, Elisabetta Gregoraci fa molta fatica a controllare le sue emozioni. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 aveva un rapporto speciale con la madre, purtroppo morta dopo una lunga battaglia contro un brutto male. Settimane fa intervistata a Verissimo, la 41enne calabrese ha parlato della malattia che ha colpito la donna più importante della sua vita dicendo che è stato un vero e proprio calvario.

Sempre nella giornata di giovedì, nel medesimo post, l’ex moglie di Flavio Briatore ha continuato a manifestare tutto il suo dolore per non avere più al suo fianco la mamma. “Non c’è giorno e istante che io non ti pensi, sei sempre con me e dentro di me. Devo essere sincera, tutte le volte che sento la parola mamma non riesco a trattenere le lacrime e la mia immensa tristezza”, ha detto la donna.