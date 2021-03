Uomini e Donne puntata di oggi: Giacomo indeciso, intrighi tra gli over

Venerdì 5 marzo andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, l’ultima di questa settimana. Nella messa in onda di ieri si è parlato di Gemma, per quanto riguarda il trono over, e di Samantha, per il trono classico.

Per tale ragione, oggi saranno al centro dell’attenzione gli altri membri del parterre degli adulti e i due tronisti Giacomo e Massimiliano. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che accadrà nel consueto appuntamento delle 14:45 su Canale 5.

Puntata di oggi: a che punto stanno Giacomo e Massimiliano

Le puntata di oggi di Uomini e Donne sarà incentrata un po’ di più sui due tronisti maschi. Ieri, infatti, è stata Samantha ad avere i riflettori puntati e la ragazza ha scelto di eliminare un corteggiatore e ha avuto una discussione con Roberto. A quanto pare, non riesce proprio a fidarsi di lui a causa del suo atteggiamento un po’ troppo freddo. Massimiliano, invece, si sta trovando molto bene con Vanessa, ma non mancheranno i primi screzi dovuti all’avvicinamento di lui ad altre dame.

In merito a Giacomo, invece, quest’ultimo non lascerà intendere alcuna preferenza tra le ragazze che sta conoscendo. Molti telespettatori, infatti, credono che il suo trono sia molto simile a quello di Gianluca De Matteis. Per tale ragione c’è il timore che possa concludersi con un nulla di fatto proprio come in quel caso. Ad ogni modo, è ancora troppo presto prima di poter tirare le somme.

Trono over infuocato a Uomini e Donne

Al trono over di Uomini e Donne, invece, nella puntata di oggi ci saranno parecchi dibattiti. Riccardo e Roberta sono ancora seduti nel parterre e tutti sono in attesa di prendere visione del momento in cui avverrà la tanto attesa scelta. Gemma, invece, sta conoscendo Cataldo e trascorrerà una putata alquanto tranquilla in quanto Tina Cipollari continuerà ad essere assente a causa di un’indisposizione.

I cavalieri Luca e Gero, invece, sono quelli che stanno generando maggiore sgomento in questo periodo. Specie il primo sta conoscendo tre donne al momento, ovvero, Angela, Elisabetta e Federica. Per questo, nella messa in onda di oggi scopriremo come staranno procedendo le cose tra loro. Anche Alessandro si troverà tra più fuochi, i quali prendono il nome di Maria ed Elisabetta. Gero, invece, ha sollevato delle polemiche nelle recenti puntate a causa del suo approccio con le donne. Non ci resta che attendere la puntata per vedere se avrà fatto qualche passo avanti.