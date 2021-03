Uomini e Donne, anticipazioni del 5 marzo: gelosie e liti in studio

Quinto ed ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Termina la programmazione settimanale di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Dopo le varie discussioni che ci sono state nell’appuntamento di ieri pomeriggio, cosa accadrà nella puntata di venerdì 5 marzo 2021?

Le anticipazioni fornite direttamente dal portale Il Vicolo delle News, dicono che si parlerà del Trono over ma anche quello classico. Nello specifico, Massimiliano e Giacomo sono alle prese con le loro corteggiatrici e le esterne che hanno realizzato giorni prima della registrazione, mentre nel parterre senior si parlerà di Luca con Angela, Elisabetta e Federica. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa accadrà più tardi su Canale 5.

Discussioni al Trono over

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, svelano che al centro si accomoderà Luca con Angela, Elisabetta e Federica. La prima dirà che ci sono stati dei baci appassionati e per lei è stato un vero e proprio colpo di fulmine. L’uomo è uscito anche con Federica e si è trovato abbastanza bene ma non c’è stato niente di che. In serata realizzerà un’esterna con Elisabetta.

A quel punto la padrona di casa Maria De Filippi chiederà ad Angela se le sta bene e lei dirà che anche se le scoccia lo accetterà. Elisabetta è uscita anche con Alessandro che a sua volta ha fatto un’uscita con Maria. E proprio l’uomo ha detto che è disposto a stare con lei fuori dagli studi, ma lei rifiuterà per uscire con Luca e così lui si riverserà su Maria: ma quest’ultima non vuole essere la seconda scelta di nessuno, dunque ci sarà un’accesa discussione sulla vicenda.

Trono classico: Giacomo parla animatamente con Martina dicendole di essere aggressiva

Le anticipazioni dell’appuntamento di Uomini e Donne in onda oggi pomeriggio, svelano anche che si parlerà del tronista Giacomo. Di quest’ultimo, però ci sarà poco da dire. Gli spoiler forniti dal blog Il Vicolo delle News dicono che prenderà la parola Martina. La corteggiatrice dirà di essere rimasta molto delusa perché in settimana lui non l’ha portata in esterna.

A quel punto il giovane le dirà che la trova abbastanza aggressiva nelle reazioni ed esagerata visto che si conoscono solo da pochi giorni. Sentendosi dire queste frasi, la diretta interessata chiarirà la sua posizione asserendo che è il suo carattere e se le darà la possibilità glielo dimostrerà e forse lui la capirà meglio chi è davvero.