GF Vip, il marito di Stefania Orlando stremato sbotta: “E’ un terremoto, va a tremila”

Simone Gianlorenzi stremato dalla moglie Stefania Orlando

La quinta edizione del Grande Fratello Vip 5 è terminata da qualche giorno, di conseguenza Stefania Orlando che si è classificata terza è uscita dalla casa più spiata d’Italia dopo quasi sei mesi. Di conseguenza, il suo ritorno alla vita di tutti i giorni dopo ha spiazzato il marito, Simone Gianlorenzi.

Infatti, il noto musicista che in questo arco di tempo si è fatto conoscere in tv, nelle ultime ore ha condiviso un post sul suo profilo Twitter in cui ha confessato di non essere più abituato ai ritmi della sua dolce metà. Ragion per cui non ha fatto mistero di essere molto stremato a soli tre giorni dal suo ritorno a casa: “Stefania Orlando va a tremila…E’ un terremoto!”. In poche parole l’uomo aveva dimenticato la vivacità della moglie.

L’ex gieffina ha dei ritmi serrati che mettono in difficoltà il marito

Sempre sul suo account Twitter, Simone Gianlorenzi ironizzando, ha confessato che in questi mesi senza Stefania Orlando in casa si era ormai abituato alla sua lentezza nel fare le cose. “In quasi sei mesi da solo mi sono adagiato sulla mia ‘lentezza’…”, ha detto il musicista. In poche parole l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, con la sua personalità spumeggiante, ha messo in difficoltà la sua dolce metà a pochi giorni dalla sua uscita dalla casa di Cinecittà.

Questo suo modo di fare effervescente metterà in crisi il loro rapporto di coppia? Nel frattempo l’ex gieffina insieme a Tommaso Zorzi si è recata a Cologno Monzese per registrare l’intervista a Verissimo. La puntata andrà in onda sabato pomeriggio e la conduttrice parlerà della sua avventura al reality show di Canale 5.

Simone Gianlorenzi vorrebbe Stefania Orlando al GF Vip 6

Sempre sul suo post ironico su Twitter, Simone Gianlorenzi ha voluto lanciare un appello ad Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip 5. Nello specifico, il marito di Stefania Orlando ha chiesto senza giri di parole al direttore del magazine Chi di prenderla in considerazione per un eventuale partecipazione alla prossima edizione. “Chiamata al GF Vip 6!”, ha scherzato il musicista. Ecco il post in questione: