Grande Fratello Vip 6, Alfonso Signorini frena: “Non so se lo condurrò io”

Alfonso Signorini farà il tris?

Dopo l’interminabile quinta edizione del Grande Fratello Vip è arrivato il momento di fare dei bilanci. Ricordiamo che Ilary Blasi, ora alla guida de L’Isola dei Famosi, ha guidato il reality show per le prime due stagioni. Mentre il collega Alfonso Signorini, all’epoca opinionista, ha presentato la quarta e la quinta.

E a proposito di una sua ipotetica conduzione alla sesta edizione del programma targato Endemol Shine Italy, il direttore del magazine Chi ha smorzato gli entusiasmi dei suoi tantissimi sostenitori.

Il giornalista condurrà il GF Vip 6? Nessuna certezza ad oggi

Per il secondo anno consecutivo Alfonso Signorini ha condotto il Grande Fratello Vip. Soprattutto nella quinta edizione, quella che si è conclusa lo scorso lunedì. il giornalista è spesso finito al centro delle polemiche. Nel dettaglio, il presentatore è stato aspramente criticato per il suo atteggiamento in alcune faccende delicate, ma nello stesso tempo altri lo hanno lodato.

Recentemente, dopo essere stato in video per cinque mesi e mezzo, Signorini ha fatto sapere che accetterebbe volentieri di essere al timone anche per la sesta edizione del reality show di Canale 5. A tal proposito, però, Alfonso ha detto che ad oggi non ha la certezza: “Spero di sì, ovvio, ma in televisione nulla è scontato e qualsiasi decisione presa io la rispetterò”.

I possibili nuovi concorrenti e il sogno di Alfonso Signorini

Stando alle indiscrezioni che circolano in rete, tra i possibili nuovi inquilini della casa del Grande Fratello Vip 6 potrebbero esserci Giovanni Ciacci. Ricordiamo che quest’ultimo inizialmente doveva far parte all’Isola dei Famosi 15, ma poi a causa degli strascichi del Coronavirus è stato escluso. Ma anche Andrea Iannone e Gaia Zorzi, sorella più piccola del vincitore del GF Vip 5, Tommaso. Ovviamente al momento sono solo delle voci in e non ci sono conferme in tal senso.

Infatti, bisognerà attendere il prossimo anno prima di scoprire quando avrà inizio una nuova stagione del reality show. Alfonso Signorini ha rivelato che tra i nuovi concorrenti gli piacerebbe che ci fosse Rocco Casalino, ex della prima edizione Nip e d ex portavoce dell’ex Premier Giuseppe Conte. “Mi piacerebbe Rocco Casalino. Del resto mi pare non abbia molto da fare”, ha asserito il direttore del noto periodico Chi.