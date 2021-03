Maria Teresa Ruta: “Ho sentito tutti, tranne Stefania Orlando e Tommaso Zorzi”

Maria Teresa Ruta parla del GF Vip 5

Maria Teresa Ruta è stata ospite a Pomeriggio Cinque e in quell’occasione ha incontrato la nuova fiamma di Amedeo Goria, Vera Miales. Dopo aver gelato la ragazza e averle fatto alcune raccomandazioni, chiedendole di non prendere in giro il suo ex marito, Barbara D’Urso le ha mostrato le ultime Stories su Instagram di Tommaso Zorzi. Infatti, da quando è terminato il Grande Fratello Vip 5 tutti i protagonisti realizzano delle dirette per ringraziare e fare compagnia a tutti i loro sostenitori.

La conduttrice ha mostrato alla sua ospite la giornata del rampollo e tra le varie cose c’era pure una videochiamata con Stefania Orlando. Dopo la clip Carmelita ha fatto una domanda all’ex gieffina, ovvero con chi è rimasta in contatto dopo il GF Vip 5. A quel punto la giornalista ha risposto con tutti, tranne due persone: “Praticamente con tutti. L’unica che non ho ancora sentito è Stefania. Però sono in contatto con Simone”.

Ancora nessun contatto tra Stefania Orlando e la giornalista

Maria Teresa Ruta a Pomeriggio Cinque ha ipotizzato che non ha sentito Stefania Orlando forse per i numerosi impegni che la conduttrice ha avuto in questi primi giorni. Effettivamente la moglie di Simone Gianlorenzi dopo l’uscita dalla casa di Cinecittà non si è fermata un attimo.

Giovedì per esempio, l’ex gieffina era a Cologno Monzese per registrare l’intervista per Verissimo, ma ha trovato il tempo per sentire Tommaso Zorzi. Barbara D’Urso però, sembra non abbia creduto alle parole della, ovvero che stia sentendo proprio tutti. Infatti le ha domandato: “Con tutti tutti?”.

Maria Teresa Ruta non ha sentito Tommaso Zorzi

A quel punto a Pomeriggio Cinque è saltato fuori che non ci sono stati ancora contatti nemmeno con Tommaso Zorzi. “Sono appena uscita anch’io… Rosalinda, Dayane anche oggi mi ha scritto. Tommaso non ci siamo sentiti, ma ci eravamo già parlati prima e soprattutto alla festa. Non è che dovevo sentirlo ieri mentre era in macchina”, ha detto Maria Teresa Ruta a Barbara D’Urso.

Dopo essere usciti dalla casa del Grande Fratello Vip 5 il rampollo e la conduttrice sono venuti a conoscenza di tantissime cose. Gaia Zorzi, ad esempio, ha messo al corrente suo fratello su tutto ciò che si è detto su di lui in questi mesi, e anche Stefania avrà di sicuro visto dei video grazie al marito Simone.