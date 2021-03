Gelo tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò: “Le Rosmello non ci sono più, indifferenza dietro le quinte”

Gelo tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello

A quanto pare dopo la conclusione del Grande Fratello Vip 5 tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sembra essere sceso il gelo glaciale. Le due ragazze si sono incrociate nello studio di Cinecittà dopo l’eliminazione della modella sudamericana (arrivata quarta) avvenuta alla finalissima del 1° marzo.

Gran parte del pubblico ha notato che, nonostante Alfonso Signorini abbia provato in tutti i modi di far riavvicinare le due ex gieffine, il clima tra la 28enne messinese e la brasiliana è rimasto gelido. Ma la vicenda non si sarebbe conclusa nello studio del reality show di Canale 5. Infatti, anche nel backstage ci sono stati dei nuovi sviluppi.

Le dichiarazioni del paparazzo Alan Fiordelmondo a Pomeriggio Cinque

Nella puntata di Pomeriggio Cinque in onda mercoledì, il paparazzo Alan Fiordelmondo ha rivelato che ormai le Rosmello non esistono più. Il fotografo ha detto anche che tra le due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 è sceso il gelo totale nel dietro le quinte del reality show di Canale 5. A confermare che tra le due ex gieffine ci sono degli attriti ci ha pensato Maria Teresa Ruta.

Quest’ultima infatti, era presente alla festa alla quale hanno partecipato tutti gli ex inquilini della casa più spiata d’Italia dopo la messa in onda della finalissima del 1°marzo. A quanto pare, nemmeno il vino è bastato a sciogliere il ghiaccio tra l’attrice siciliana e la modella brasiliana.

Maria Teresa Ruta conferma che le Rosmello non ci sono più

Ospite a Pomeriggio Cinque, Maria Teresa Ruta parlando de party dopo la finalissima del Grade Fratello Vip 5 ha detto: “Nella festa non è c’era chissà che…”. Ovviamente la giornalista si riferiva a un clima per nulla amichevole tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. “Pensavo che con due bicchieri di vino alla festa… e invece…”, ha asserito la madre di Guenda Goria, confermando la versione del fotografo Alan Fiordelmondo ospite nel programma di Barbara D’Urso.

C’è da capire se col passar dei giorni le due gieffine hanno intenzione di chiarire oppure se la loro amicizia speciale si è conclusa con la chiusura della famosa porta rossa della casa di Cinecittà. Staremo a vedere cosa accadrà tra le due.