Elisabetta Gregoraci nella bufera: lancia le sue t-shirt e viene accusata di plagio (FOTO)

Elisabetta Gregoraci lancia una linea di t-shirt ad edizione limitata

Dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip 5 Elisabetta Gregoraci è tornata alla vita di tutti i giorni, ovvero al fianco del figlio Nathan Falco ma anche presenziando a varie trasmissioni televisive.

Inoltre, recentemente ha presentato attraverso i suoi seguitissimi canali social la sua nuova linea di t-shirt in edizione limitata. In molti, tra i follower della soubrette calabrese, hanno notato un dettaglio. Ovvero che qualche giorno prima però ne avrebbe indossata una identica regalatale dai sostenitori.

Polemiche sulla linea di magliette della soubrette: il motivo

Recentemente Elisabetta Gregoraci è finita al centro delle polemiche per la sua nuova collezione di t-shirt. Le magliette in questione sono state realizzate in modo ecosostenibile e ricamate con alcune delle frasi “tormentoni” pronunciate dall’ex moglie di Flavio Briatore all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Un prodotto che sarebbe stato creato in collaborazione con il brand ‘3rebound’, ossia un’azienda dell’ex fidanzato della soubrette calabrese, Francesco Bettuzzi.

Per questo motivo sul web tantissimi utenti hanno sollevato un polverone mediatico. In molti infatti, hanno notato che nemmeno una settimana prima di lanciare la sua linea di t-magliette sul mercato, la madre di Nathan Falco ne avrebbe indossata una t-shirt quasi uguale, donatale dai suoi fan. (Continua dopo il post)

Il popolo del web accusa Elisabetta Gregoraci di plagio

Per questo motivo tantissimi utenti web hanno accusato Elisabetta Gregoraci di plagio ma ad oggi la diretta interessata ha preferito rimanere in silenzio e non replicare a questa pesante accusa. Le magliette in questione saranno vendute solo in edizione limitata al prezzo di 39 euro cadauna.

“Sono felice di condividere finalmente con voi, in anteprima, la mia capsule di t-shirt creata per celebrare il vostro affetto!”, ha asserito l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 sul suo profilo Instagram. Durante la sua permanenza nel loft più spiato d’Italia, la soubrette calabrese è stata una delle protagoniste assolute del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

