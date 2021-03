Verissimo, i concorrenti del GF Vip ospiti di Silvia Toffanin: in che rapporti sono ora

Nella puntata del 6 marzo di Verissimo verranno ospitati alcuni ex concorrenti del GF Vip. Tra di loro, naturalmente, ci saranno i cinque finalisti, ma non solo. All’appello, a quanto pare, ci sarà anche una ragazza che non è arrivata in finale ma è comunque riuscita a generare parecchio sgomento.

Stiamo parlando di Rosalinda Cannavò. Le registrazioni sono già state effettuate nel corso della giornata del 4 marzo, pertanto, alcune anticipazioni sono già trapelate. Vediamo tutti i dettagli.

Rosalinda e Dayane a Verissimo

Il 6 marzo alcuni dei concorrenti del GF Vip torneranno in casa Mediaset per chiacchierare con Silvia Toffanin a Verissimo. Tra di loro ci saranno, ad esempio, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Entrambe ripercorreranno le tappe della loro esperienza nella casa e non mancheranno di spiegare in che rapporti si trovano adesso. Stando a quanto emerso dalle anticipazioni, pare proprio che l’amore nato all’interno del reality show sia scemato completamente. Le Rosmello non esistono più e i fan saranno sicuramente delusi.

Tra gli ospiti, inoltre, ci sarà anche Pierpaolo Pretelli. Dopo la precedente intervista a Giulia Salemi, anche lui racconterà la sua esperienza in casa e spiegherà ai telespettatori come stiano procedendo le cose con la sua nuova fidanzata. Stando a quanto emerso dai social, pare proprio che tra i due proceda a gonfie vele. Andrea Zelletta, invece, sarà ospitato insieme a Natalia Paragoni. (Continua dopo i post)

Le confessioni degli ex concorrenti e del vincitore del GF Vip

I due hanno riscoperto nuovamente il loro sentimento, che durante i sei mesi appena trascorsi era stato messo a dura prova. A grande richiesta, poi, ci saranno le interviste rispettivamente al terzo e al primo classificato, ovvero, a Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Durante l’intervista a Verissimo, i due ex concorrenti del GF vip racconteranno come sia stato tornare alla vita di tutti i giorni.

Inoltre, non mancheranno riferimenti alla loro amicizia. Dopo un paio di giorni dalla fine del reality show, entrambi hanno sentito la mancanza reciproca, pertanto, non hanno esitato a farsi videochiamate e ad organizzarsi per vedersi dal vivo. A quanto pare, la loro è un’amicizia vera e sincera destinata a durare anche lontano dai riflettori. Specie Tommaso, poi, svelerà alcuni retroscena su alcune cose che ha appreso una volta terminata la sua esperienza. A quanto pare, non tutti hanno giocato pulito e c’è chi lo ha tradito.

