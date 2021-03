GF Vip, Dayane Mello boicottata dopo l’uscita dalla casa? Bannata da Tik Tok (FOTO)

Dayane Mello boicottata sui suoi canali social

Dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5 classificandosi solo quarta, sta accadendo qualcosa di molto strano sugli account social di Dayane Mello. A quanto pare, dopo l’esperienza nel reality show di Canale 5 la modella brasiliana sembra che in qualche modo sia stata boicottata.

Ma chi se la ste prendendo con la sudamericana? E, soprattutto, quali conseguenze sta avendo tutto ciò sull’ex compagna di Stefano Sala? Andiamo a vedere nello specifico cosa sta succedendo. (Continua dopo il post)

Eles derrubaram o TIK TOK dela?? É sério isso?? Que gente louca, sem noção, não tô acreditando nessa baixaria pic.twitter.com/1OsTbSb70w — Gizelly Tradutor 🌐 / Trabalhando pra Dayane (@GizellyTradutor) March 4, 2021

La modella brasiliana bannata da Tik Tok

Negli ultimi giorni in molti si sono accorti che Dayane Mello è stata bannata da Tik Tok, dove il suo account è stato oscurato. Ovviamente questa iniziativa da parte del social network cinese ha creato dei sospetti a tutti i sostenitori dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5. Specie perché, immediatamente dopo la fine del reality show di canale 5 che ha decretato la vittoria di Tommaso Zorzi, questo dovrebbe essere un momento di buona popolarità per la modella brasiliana.

Ma non è finita qui. La sudamericana, a quanto pare, sta subendo delle segnalazioni di massa anche sugli altri sui canali social, in particolare su Instagram. E non è un caso che anche la sua pagina di Wikipedia negli ultimi giorni sta subendo una serie di attacchi. (Continua dopo il post)

A sostenere i nostri senza queste bassezze

Questo per loro è lavoro.

Io per prima cercherò di comportarmi in modo adeguato.

✌🏻 ❤ #tzvip #mellos — 🇧🇷aůtømæťiçaměnťě 🇪🇦 (@alycien5) March 5, 2021

Chi è che sta boicottando Dayane Mello sui social network?

Ma per quale motivo e soprattutto chi è che sta boicottando Dayane Mello sui suoi canali social? Dopo tali iniziative su Twitter si sono mosse le prime accuse. Molti utenti sostengono che è colpa dei vari fandom concorrenti. Mentre altri hanno puntato il dito contro i sostenitori di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò a chi con quelli di Tommaso Zorzi e di sua sorella Gaia. Ma qual è la verità?

Nelle ultime ore sul social citato prima sono apparsi alcuni screen. A quanto pare su Telegram ci sarebbe un gruppo di fan del rampollo meneghino che avrebbe organizzato una sorta di guerriglia social contro la modella brasiliana. Ad oggi, la diretta interessata non ha detto nulla sulla vicenda, ma il fatto di essere stata bloccata su TikTok e di venire boicottata sugli altri social sicuramente non le farà piacere.