Sophie e Matteo di Uomini e Donne, retroscena sulla scelta e confessioni: “Nessuna convivenza”

Come ogni venerdì è in edicola il nuovo numero di Uomini e Donne Magazine e in questa occasione è presente un’intervista fatta a Sophie e Matteo. Loro sono l’ultima coppia appena uscita dal talk show pomeridiano.

Entrambi si sono aperti molto ed hanno raccontato la natura dei loro sentimenti, quali sono i loro progetti e non sono mancati retroscena sulla scelta. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che hanno rivelato.

Retroscena sulla scelta a Uomini e Donne

In un’intervista con Uomini e Donne Magazine, Sophie e Matteo hanno spiegato come stiano andando le cose tra loro. I due hanno ammesso di avere delle difficoltà a causa della lontananza, tuttavia, stanno facendo il possibile per accorciare le distanze. L’ex tronista, poi, ha svelato un retroscena sulla scelta. Nello specifico, ha raccontato per quale motivo, durante l’ultima esterna con Matteo, è scoppiata in lacrime. In tale occasione si rese conto che lui sarebbe stato il prescelto, pertanto, fu assalita da tanta emozione e anche dal dispiacere di lasciare andare Giorgio.

L’ex corteggiatore, poi, ha svelato che i primi momenti post scelta sono stati alquanto imbarazzanti. I due sono rimasti a osservarsi in silenzio per molto tempo, in quanto erano increduli di essere finalmente usciti insieme. Il giovane, poi, non ha potuto fare a meno di svelare che non vedeva l’ora di baciare la dama senza mascherina e senza dover aspettare, come sempre, l’esterna.

Sentimenti e progetti tra Sophie e Matteo

In merito ai loro sentimenti e ai progetti futuri, invece, Matteo e Sophie hanno detto che dopo Uomini e Donne non hanno intenzione di andare a convivere. La coppia ci vuole andare con i piedi di piombo, anche se sono già state fatte le presentazioni in famiglia. Il tutto è accaduto un po’ per caso, tuttavia, la Codegoni ha ammesso che la sua famiglia straveda per il suo nuovo fidanzato.

Nel corso del dibattito, poi, la ragazza ha ironizzato sui loro sentimenti reciproci ed ha detto che non attende altro che il “ti amo” di Matteo. Lui, dal canto suo, ha svelato che i suoi sentimenti sono in continuo crescendo, anche se non sembra sia scattato proprio l’amore. Ad ogni modo, le loro intenzioni sono quelle di viversi il più possibile per far crescere il rapporto poco per volta. Per il momento, tra i loro progetti ci sono viaggi e esperienze che vorrebbero vivere insieme.