Il Paradiso delle signore trama 9 marzo: il grande magazzino finisce nel caos

La trama della puntata di martedì 9 marzo del Paradiso delle signore rivela che lo shopping center finirà al centro di una bufera. Le paure di Vittorio, purtroppo, si avvereranno e il nuovo abito british susciterà molte critiche, per tale ragione, bisognerà correre ai ripari.

Nel frattempo, Salvatore prenderà una decisione per tutelare la caffetteria dalle grinfie del Mantovano. Per quanto riguarda Ludovica, invece, la fanciulla non seguirà il consiglio di Marcello, anzi, si comporterà in modo diametralmente opposto.

Trama 9 marzo: trovato un guardiano notturno per la caffetteria

Nella puntata del 9 marzo del Paradiso delle signore vedremo che la situazione diventerà sempre più preoccupante per Marcello e Ludovica a causa del Mantovano. Stavolta, infatti, nel mirino ci è finita la caffetteria di Barbieri e Salvatore. A tal proposito, quest’ultimo, deciderà di trascorrere l’intera notte al lavoro in modo da tenere sotto controllo la situazione. Ludovica, nel frattempo, avrà un incontro con Adelaide.

La contessa farà una proposta alla fanciulla, la quale deciderà di accettare. Pertanto, la Brancia non seguirà affatto il consiglio di Marcello, che precedentemente l’aveva esortata a lasciare Milano per un po’ di tempo. Il ragazzo, infatti, riteneva opportuno che la ragazza si trasferisse a Parigi almeno fino a quando non si sarebbe arrestata l’ossessione del Mantovano per lei. Giuseppe, dal canto suo, si mostrerà davvero cambiato e comincerà ad interessarsi in modo amorevole alle vicende che riguardano la sua famiglia.

Il Paradiso delle signore nel caos

Per tale ragione, il signor Amato si metterà alla ricerca di una persona che possa sorvegliare durante la notte la caffetteria in modo che nessuno possa dare luogo ad agguati. Ebbene, dopo aver cercato per un po’, il protagonista troverà un amico che si dirà disposto a sobbarcarsi questo incarico. Questo basterà a proteggere la caffetteria e chi ci lavora dalla follia vendicativa del Mantovano? Ad ogni modo, anche Agnese apprezzerà moltissimo i passi avanti di suo marito, per tale ragione sarà lieta della decisione presa.

Della stessa idea, naturalmente, non sarà Armando. Intanto, al Paradiso delle signore ci sarà grosso fermento nell’episodio numero 102 del 9 marzo. Il nuovo abito british di Gabriella comincerà a sollevare parecchie critiche da parte dei clienti e della stampa. Per tale ragione, Vittorio si troverà ad affrontare una situazione molto contorta. Il direttore dello shopping center, allora, si rivolgerà a Umberto e Federico nella speranza di riuscire a trovare un modo per risollevare le sorti e il nome del Paradiso.