Tommaso Zorzi contro l’ex Iconize: “Ha fatto una gran figura di me**a, sono sotto choc” (VIDEO)

Tommaso Zorzi sotto choc su Instagram

Dopo la sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip da vincitore, Tommaso Zorzi sta realizzando numerose dirette Instagram. In una delle ultime, condivisa con Elisabetta Gregoraci i due ex gieffini hanno parlato del più e del meno di quello che è accaduto fuori in questi mesi. Ad un certo punto però, il rampollo meneghino ha confessato alla 41enne calabrese di essere rimasto sotto choc. Il motivo?

Perché è venuto a conoscenza di una cosa molto importante riguardante una persona a lui molto vicina: “Ho scoperto delle cose e sono rimasto sotto choc. Cose non relative al GF. C’è una cosa che riguarda una persona che ha avuto a che fare con me. Hai presente essere sconvolto? Io sono scioccato…Morto per terra…Cioè choc…”. Ovviamente l’influencer non ha mai menzionato questa persona, ma in molti hanno intuito che si riferisca al suo ex fidanzato Iconize. Ricordiamo infatti, che il tiktoker è finito al centro delle polemiche dopo aver organizzato una finta aggressione omofoba.

L’accusa al suo ex Iconize? L’ipotesi

Durante la live su Instagram, Tommaso Zorzi è stato un fiume in piena nei confronti di questo soggetto. E dopo aver confessato ad Elisabetta Gregoraci e ai suoi follower di essere rimasto scioccato per quanto accaduto, ha anche fatto un’altra rivelazione. Nello specifico, il rampollo meneghino , ha confessato che comunque stiano le cose questa persona avrebbe fatto davvero una pessima figura.

“Voglia di visibilità? Però ti posso dire una cosa? Oltre a questa cosa ha fatto una figura di mer**. Davvero una figuraccia così grande io non me la ricordo. Siamo ai livelli di Mark Caltagirone. Stiamo parlando di livelli molto bassi…”, ha asserito il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip. (Continua dopo il video)

Tommaso Zorzi e Iconize a Live Non è la D’Urso?

Come era prevedibile, gli utenti sui vari social network hanno ipotizzato che in una dei prossimi appuntamenti di Live Non è la D’Urso potrebbe esserci il confronto tra Iconize e il suo ex fidanzato Tommaso Zorzi.

Ovviamente la conduttrice napoletana non vede l’ora di vedere uno di fronte all’altro il vincitore del Grande Fratello vip 5 e il noto influencer. Avverrà pria o poi questo incontro? Staremo a vedere cosa accadrà.