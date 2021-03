Oroscopo 6 marzo 2021: novità per Capricorno, decisioni per Toro

L’Oroscopo del 6 marzo esorta i nati sotto il segno del Toro a prendere delle decisioni. I nati sotto il segno del Capricorno, invece, andranno in contro a delle novità

Previsioni 6 marzo 2021 da Ariete a Vergine

Ariete. Dopo giorni parecchio turbolenti, finalmente una bella notizia. In amore le stelle tornano a sorridervi, pertanto, approfittatene per fare delle nuove conoscenze. Le coppie, invece, vivranno momenti ricchi di passione. Anche nel lavoro ci sono buone novità alle porte, siate audaci.

Toro. Buon momento per prendere le decisioni. La vostra personalità e forte e decisa e questo vi sarà di grande aiuto dal punto di vista professionale. Se ricoprite posizioni di leadership, non sarà difficile farsi rispettare. In amore potrebbero esserci delle sorprese in arrivo.

Gemelli. Oggi potreste essere un pizzico logorroici. Cercate di moderare questo aspetto del vostro carattere o finirete per annoiare le persone con cui vi rapporterete. Specie se state iniziando una nuova conoscenza, ricordate che è sempre opportuno ascoltare chi avete di fronte.

Cancro. L’Oroscopo del 6 marzo denota una scarsa concentrazione da parte vostra nelle vicende che riguardano il lavoro. Non siete molto attenti, pertanto, evitate di cimentarvi in operazioni che necessitano di minuzia e precisione. In amore, invece, è meglio chiarire le questioni in sospeso.

Leone. Giornata di recupero sia dal punto di vista professionale sia personale. Cercate di cogliere la palla a l balzo in modo da risolvere tutte le questioni in sospeso che avete. Se ci sono delle cose burocratiche da mettere in chiaro è meglio non rimandare a domani. In amore c’è la possibilità di fare nuove conoscenze.

Vergine. Oggi non è un giorno estremamente positivo per voi. La Luna è opposta e questo potrebbe far sorgere delle controversie specie dal punto di vista sentimentale. Potrebbero nascere degli screzi anche per questioni parecchio futili. Il consiglio è quello di mantenere la calma.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non lasciatevi intimorire da qualche no o da qualche opinione negativa. Se siete determinati a raggiungere un obiettivo, ci riuscirete di certo. In amore c’è bisogno di una ventata di novità. Se avete appena cominciato una nuova conoscenza cercate di eliminare i freni inibitori.

Scorpione. Non state vivendo un periodo di vita pienamente soddisfacente. Ad ogni modo, non temete, presto le cose miglioreranno. L’Oroscopo del 6 marzo vi esorta a prendere le redini della vostra vita in modo apportare i cambiamenti che desiderate. Nel lavoro non esponetevi troppo per il momento.

Sagittario. La Luna nel segno vi porterà una ventata di novità. In questi giorni vi sentite un po’ in balia degli eventi ma, a partire da oggi, potrete avere la mente molto più chiara. Lasciatevi guidare dal vostro istinto, sia per quanto riguarda il lavoro sia l’amore. Specie per quest’ultima sfera non dovete avere paura delle emozioni.

Capricorno. Momento molto favorevole per le storie appena nate. Quelle che durano da parecchio tempo, invece, potrebbero vivere una piccola battuta d’arresto. Ad ogni modo, la cosa importante è restare calmi e non prendere decisioni dettate dall’impulso. Nel lavoro comincia a smuoversi qualcosa.

Acquario. Siete tra i segni più fedeli dello zodiaco. Siete estremamente rispettosi nei rapporti d’amicizia e date molta importanza a questa sfera della vostra vita. Nel lavoro ci sono delle questioni da chiarire, ma meglio rimandare tutto alla prossima settimana, per adesso godetevi il weekend.

Pesci. Evitate le polemiche sterili e cercate di concentrarvi un po’ di più sulle cose importanti. Se state lavorando ad un progetto è meglio che non perdiate di vista i vostri obiettivi. Questo è un mese molto produttivo dal punto di vista professionale, quindi, non lasciatevi sfuggire questa occasione.