Kikò Nalli ‘minaccia’ Tina Cipollari: “Non mettere il becco nella mia vita”

L’avvertimento di Kikò Nalli e Tina Cipollari

Nel nuovo numero del magazine Vero è contenuta una lunga intervista a Kikò Nalli. In quell’occasione il parrucchiere romana ha parlato della sua vita privata e dei suoi progetti professionali. Ad un certo punto, però, la giornalista le ha chiesto cosa c’è di vero in una sua possibile partecipazione ad un eventuale Trono Vip di Uomini e Donne. A quel punto l’hair stilyst ha immediatamente detto che sarebbe lieto di poter lavorare al fianco di Maria De Filippi.

Tuttavia, ha precisato che ad oggi nessuno della redazione del dating show lo ha contattato. La giornalista gli ha domandato anche cosa gli consiglierebbe la sua ex moglie Tina Cipollari su un suo eventuale approdo al programma di Canale 5. Lui, senza giri di parole, ha dichiarato: “Non potrebbe mettere becco: ognuno fa quello che vuole…Non so cosa potrebbe pensare ma io non metto becco nelle sue cose…”.

Il parrucchiere romano favorevole a partecipare a L’Isola dei Famosi

Intervistato dal periodico Vero Kikò Nalli ha risposto alle varie domande che gli ha posto la giornalista. E proprio quest’ultima ha chiesto a Kikò Nalli se siano veritiere le voci per cui avrebbe sostenuto un provino per far parte della 15esma edizione dell’Isola dei Famosi. A quel punto il parrucchiere capitolino ha approfittato della situazione per fare una precisazione: “Mi ha chiamato un’agenzia chiedendomi di dare la mia disponibilità…Non c’è stata nessuna convocazione ufficiale…”.

In tutto questo a l’ex di Tina Cipollari piacerebbe essere un naufrago? Il diretto interessato ha risposto in modo affermativo, dicendo: “Sono un lupo di mare, non ho paura…Mi piacerebbe molto partecipare in futuro…”. Ilary Blasi e la produzione potrebbero fare un pensierino in caso un altro concorrente decida di abbandonare il gioco.

Kìkò Nalli parla della sua ex fiamma Ambra Lombardo

Subito dopo la giornalista del settimanale Vero ha chiesto a Kikò Nalli se con la sua ex fidanzata Ambra Lombardo in un futuro ci potrebbe essere un ritorno di fiamma. Anche in questo caso l’hair stilyst romano senza alcun indugio ha risposto così: “Mai dire mai…Abbiamo un rapporto bellissimo…Ci sentiamo tutti i giorni…”.

L’ex marito di Tina Cipollari ha detto anche che qualcosa tra lui e la professoressa siciliana c’è comunque: “C’è qualcosa tra noi, purtroppo non stiamo insieme ma andiamo avanti così…”.