Simona Ventura positiva al Covid, salta l’ospitata a Sanremo: “è disperata” (VIDEO)

Brutte notizie per Simona Ventura, la quale è risultata positiva al Covid. La conduttrice sarebbe dovuta salire sul palco di Sanremo in occasione della serata finale ma, purtroppo, non sarà così.

A dare il triste annuncio è stato Amadeus attraverso la conferenza stampa che si è tenuta oggi, venerdì 5 marzo. Stando a quanto emerso, dunque, la scoppiettante Super-Simo è rimasta spiazzata dalla notizia in quanto non si aspettava affatto di aver contratto il virus.

Simona Ventura ha il Covid

Al tempo del Coronavirus, purtroppo, nulla è certo e tutto il mondo vive sul filo del rasoio. La vita delle persone, il lavoro, il mondo dello spettacolo, tutti i settori stanno risentendo fortemente della situazione. Ad ogni modo, malgrado questo clima d’incertezza, la tanto attesa competizione canora del Festival di Sanremo si sta comunque tenendo, ma non mancano intoppi. Il primo è stato quello che ha coinvolto Irama. A causa della positività di un membro del suo staff, infatti, il cantante si sarebbe dovuto ritirare.

Per fortuna, però, gli altri big in gara gli hanno consentito di esibirsi in remoto, pertanto, non è stato necessario il ritiro. Stessa cosa, purtroppo, non accadrà per Simona Ventura, la quale è risultata positiva al Covid. La donna ha fatto il tampone in quanto sabato prossimo sarebbe dovuta salire nuovamente sul palco dell’Ariston per prendere parte alla serata finale.

L’annuncio di Amadeus e la delusione della donna

Sia lei sia Amadeus erano emozionatissimi per questo evento, il quale purtroppo non si verificherà. In una precedente occasione, il conduttore aveva palesato la sua emozione nell’ospitare la collega a Sanremo e anche lei era sembrata profondamente entusiasta. Simona aveva reputato questa come un’occasione di rivalsa rispetto a quando mise piede l’ultima volta a Sanremo nel 2004. In tale occasione il programma non fece molti ascolti e questo provocò un grande malessere alla donna.

Purtroppo, però, Simona Ventura non potrà riscattarsi a causa della sua positività al Covid. Amadeus ha dato il triste annuncio in conferenza stampa ed ha asserito che la donna sia disperata. Lei non ha trovato ancora la forza di commentare la vicenda attraverso i suoi social. Sul suo profilo, infatti, continuano ad esserci post e video nei quali la conduttrice annunciava la sua presenza a Sanremo. Ad ogni modo, la cosa importante è che lei stia bene. A quanto pare, infatti, è completamente asintomatica.