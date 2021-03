GF Vip, Andrea Zenga insultato sui social: “Sei ridicolo, a nessuno frega niente di te”

Andrea Zenga nel mirino dei leoni da tastiera

La quinta edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa da circa una settimana tuttavia tutti i protagonisti continuano a far parlare di sé per le loro iniziative social. Tra questi anche Andrea Zenga, molto attivo sul suo profilo Instagram, dove passa il tempo a condividere degli scatti e delle clip dei momenti della sua vita quotidiana. Contenuti dove si mostra da solo ma anche in compagnia della sua nuova fiamma Rosalinda Cannavò, conosciuta all’interno della casa più spiata d’Italia.

Tuttavia, proprio sui social, il figlio dell’ex portiere dell’Inter ultimamente ha dovuto fare i conti con delle critiche feroci da parte dei cosiddetti leoni da tastiera. Per questo motivo il ragazzo ha deciso di denunciare pubblicamente con tanto di screen condiviso sul suo account IG.

Insulti social per l’ex gieffino

Nello specifico, Andrea Zenga ha mostrato a tutti coloro che la seguono su Instagram dei tantissimi insulti che ha ricevuto in queste ultime ore. In poche parole, dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello Vip 5 è finito nel mirino degli haters. “Sfigato, a nessuno frega niente di te, anzi solo a quelle bambine le zengavò, oltre loro nessun altro”, ha scritto il detrattore che ha insultato pesantemente l’ex gieffino sul noto social network.

Inoltre, il leone da tastiera ha proseguito così: “Evita, sei ridicolo. Evita di fare post”. Ovviamente il diretto interessato non è rimasto a guardare ma ha scelto di rispondere con il sorriso e la diplomazia che lo contraddistingue.

La replica di Andrea Zenga al suo detrattore

Oltre ai vari insulti, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha ricevuto anche numerosi gesti d’affetto. Ma tornando all’insulto del detrattore, Andrea Zenga ha risposto così: “Grazie mille, con tutti questi complimenti mi commuovo”. Ovviamente la sua replica è stata ironica per evitare ulteriori polemiche con l’utente web. In poche parole, il fidanzato di Rosalinda Cannavò sembra non aver dato peso più di tanto a questo soggetto che lo ha riempito di insulti davanti a tutti.

Ma al tempo stesso ha reso pubblico le offese, così da poter mettere in ridicolo colui che lo ha criticato senza un motivo valido. Nel frattempo, la storia d’amore tra lui e la 28enne messinese prosegue a gonfie vele. I due ex gieffini, da quando si sono spente le telecamere della casa più spiata d’Italia, hanno trascorso molto tempo assieme come gli stessi lo testimoniato su Instagram.