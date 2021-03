Alberto e Speranza di Temptation Island, matrimonio saltato? Lui: “Periodo difficile, colpa di lei” (FOTO)

Alberto e Speranza di Temptation Island hanno tenuto banco tra le pagine di gossip per moltissimi mesi. Di recente, la coppia è tornata in auge in quanto la dama ha dichiarato di aver perdonato l’uomo malgrado i ripetuti tradimenti e non solo.

La donna ha anche annunciato di aver accettato la proposta di matrimonio ricevuta da lui. A quanto pare, però, le nozze potrebbero essere a serio rischio. Alberto, attraverso i suoi social, ha paventato ipotesi di crisi. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Alberto parla di una crisi con Speranza

In queste ore, Alberto, ex concorrente di Temptation Island, ha risposto alle domande dei fan ed ha menzionato l’esistenza di una crisi con Speranza. Nello specifico, molti fan hanno notato che il giovane è apparso piuttosto triste nelle ultime apparizioni sui social, per tale ragione, hanno cominciato a fargli delle domande. La maggior parte sono state rivolte proprio al suo rapporto con Speranza. Messo con le spalle al muro, allora, il ragazzo ha ammesso che le cose non stanno andando esattamente nel modo sperato.

Questo è un periodo alquanto difficile per la coppia, in quanto stanno vivendo un momento di down. Maritato, però, ci ha tenuto a precisare che non si arrenderà facilmente e farà di tutto per riuscire a risolvere la questione. Dinanzi queste parole, allora, diverse persone hanno cominciato ad accusarlo di averne combinata un’altra delle sue ai danni della Capasso. Ebbene, a quanto pare stavolta non è così.

L’ex dama di Temptation Island ha sbagliato?

Nelle sue Instagram Stories, infatti, Alberto ha chiarito che, contrariamente a quanto accadde a Temptation Island, stavolta è stata Speranza a fare qualcosa di sbagliato. Il giovane ci ha, dunque, tenuto a precisare di non essere colpevole di nulla, anzi. In ogni caso, il protagonista si è mostrato alquanto ottimista in quanto ha ammesso che sembrano esserci ancora degli spiragli per salvare il loro rapporto.

Nel frattempo, Speranza si è trincerata dietro un rigoroso silenzio. La ragazza è solita condividere con i fa tutto quello che accade nella sua vita. Anche se si tratta di scelte impopolari, la dama non ha mai avuto timore di dire la sua e di palesare le sue decisioni. In questo caso, però, ha preferito non parlare. Che, dunque, forse abbia ragione Alberto e sia stata davvero lei a combinare qualche marachella?