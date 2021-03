Aurora Ramazzotti spaventa i fan: “Ho una brutta notizia da darvi”

Aurora Ramazzotti fa preoccupare tutti i suoi follower

Qualche settimana fa il pubblico de Le Iene Show è venuta a conoscenza che Aurora Ramazzotti è iniziata a far parte della grande famiglia del programma di approfondimento di Italia 1.

Quindi, dopo la sua esperienza a X Factor, la giovane influencer ha intrapreso una nuova avventura sul piccolo schermo. Tuttavia non sono mancate le polemiche perché molti haters l’accusano di lavorare in tv solo perché è raccomandata dai suoi genitori: Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.

Nonostante il nuovo impegno, la ragazza è sempre molto attiva sul suo profilo Instagram dove ha un bel numero di follower. Nelle ultime ore con una divertente gag, la giovane ha spaventato i suoi tanti fan facendo il seguente annuncio: “Ho una brutta notizia da darvi”. Di cosa si tratta? Immediatamente dopo la fidanzata di Goffredo Cerza ha spiegato meglio, ovvero il fatto che la sua rubrica su IG, prevista per il giorno seguente, non può più farla. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa le è accaduto.

L’influencer ironizza su Instagram

Nello specifico, qualche ora fa Aurora Ramazzotti attraverso il suo seguitissimo account Instagram ha annunciato: “Ho una brutta notizia da darvi, domani niente rubrica perché devo lavorare ma poi la recuperiamo”. La figlia di Michelle Hunziker ha un account social seguito da ben due milioni di follower in cui la ragazza è particolarmente attiva.

L’influencer, infatti, oltre ad utilizzare il suo canale per sensibilizzare la gente su argomenti sensibili il body shaming e cose del genere, frequentemente condivide delle foto e clip ironiche come quello che ha fatto poco fa. Inoltre, la nuova iena spesso risponde alle domande dei suoi seguaci, anche quelle più piccanti ed intime.

Aurora Ramazzotti e il suo ruolo a Le Iene Show

Come accennato prima, da qualche settimana Aurora Ramazzotti è entrata a far parte del cast fisso de Le Iene Show. Sul suo ingaggio sul storico format di Italia 1 condotto da Nicola Savino ed Alessia Marcuzzi, in una recentissima intervista rilasciata a Vanity Fair Italia, la ragazza ha confessato: “Mi è arrivata una telefonata, è successo tutto molto velocemente senza che avessi modo di realizzarlo e mi ci sono buttata a capofitto. D’altronde, ho sempre voluto farlo”.