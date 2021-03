Alfonso Signorini svela chi voleva vincesse il GF Vip al posto di Zorzi: “Nessuno lo sospettava” (VIDEO)

Alfonso Signorini dice la sua sul vincitore

In questi cinque mesi e mezzo di programmazione del Grande Fratello Vip 5 in tanti sul web hanno accusato Alfonso Signorini di avere un occhio di riguardo su due gieffini in particolare. Si tratta di Elisabetta Gregoraci che si è auto eliminata lo scorso dicembre e Tommaso Zorzi, vincitore dell’edizione.

Nonostante queste voci, venerdì il direttore del magazine Chi ha smentito tutti. Infatti, durante una diretta Instagram con Matilde Brandi e Cecilia Capriotti, il conduttore del reality show di Canale 5 ha rivelato di aver fatto il tifo per un gieffino che poi non ha vinto.

Il direttore del magazine Chi parla di Tommaso Zorzi vincitore del GF Vip 5

Durante una live su Instagram con le ex gieffine Matilde Brandi e Cecilia Capriotti, il conduttore del GF Vip 5 Alfonso Signorini ha regalato uno scoop a tutti gli utenti web che lo seguivano con grande interesse.

“Io ho letto di tutto. Prima tifavo per Dayane Mello, poi tifavo per Tommaso e dopo anche per la Gregoraci. In verità non ha capito nessuno, ma sapete chi avrei voluto come vincitore del Grande Fratello Vip? Ve lo dico senza troppi problemi. Pretelli! Avrei proprio adorato, tanto è vero che quando ho visto che era in finalissima con Tommaso mi sono detto ‘è chiaro che Tommaso…’. Che poi Zorzi a me piace e la sua ironia e il suo cinismo mi piacciono, però scegliendo avrei preferito altro alla vittoria”, ha asserito il direttore del magazine Chi. (Continua dopo il video)

Alfonso voleva così tanto che vincesse Pierpaolo e poi manco sa il suo nome e quasi lo chiama Pierangelo#tzvip

pic.twitter.com/UK36DI9Zu2 — orlando scusa se t’amo🐍 (@although2GR84U) March 5, 2021

Alfonso Signorini preferiva Pierpaolo Pretelli

Sempre nella diretta Instagram con Matilde Brandi e Cecilia Capriotti, il giornalista Alfonso Signorini ha detto anche che Tommaso Zorzi la strada ce l’ha già spianata. Mentre lui avrebbe preferito che avesse vinto Pierpaolo Pretelli.

“Poi chiaro siamo felici che abbia vinto anche Tommaso. Pierpaolo mi piace tanto. Stefania è arrivata terza e non avevo dubbi, lei ha fatto un grande GF Vip”, ha concluso il conduttore del Grande Fratello Vip 5. E mentre in rete si fanno i primi nomi per la prossima edizione, il giornalista ha smorzato l’entusiasmo di tutti dicendo che al momento non sa se sarà di nuovo al timone del reality show di Canale 5.