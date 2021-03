Tommaso Zozi dopo il GF Vip: “Strafalsa Guenda Goria, falsissima Maria Teresa Ruta”

Tommaso Zorzi si confessa a Verissimo

Tommaso Zorzi è stato uno degli ospiti del nuovo appuntamento di Verissimo. Il rampollo meneghino che è riuscito a vincere la quinta edizione del Grande Fratello Vip si è raccontato nel salotto di Silvia Toffanin. Il 25enne ha ricordato la frenesia dei primi giorni fuori dalla casa di Cinecittà in cui è rimasto per quasi sei mesi.

“Non mi sarei mai aspettato di vincere. Sono passato dall’essere in un mondo ovattato all’essere sovraesposto. Vivo in un frullatore e non dormo. Sto ricevendo un affetto incredibile, mi fa piacere adesso sono più consapevole, ho un’idea più chiara di chi sono e quello che voglio essere. Avrò fatto sicuramente qualche errore ma non li rimpiango, o mi ami o mi odi. Mi sono trovato in situazioni delicate, ma non riesco a stare zitto perché fa parte del mio carattere”, ha dichiarato l’influencer.

I più falsi secondo Tommaso Zorzi

Come era prevedibile, una volta uscito dalla casa del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi ha avuto modo di vedere dei video e commenti in cui i suoi compagni d’avventura si esprimevano nei suoi confronti. Per questo motivo il rampollo milanese ha voluto stilare una classifica dei concorrenti del reality show di Canale 5 che più lo hanno maggiormente deluso.

L’influencer non ha avuto dubbi: “Falsa Giulia, strafalsa Guenda, falsissima Maria Teresa, penso che abbia creduto di essere una stratega”. Subito dopo nel salotto di Verissimo ha detto anche di non ritenere che la Salemi sia sua amica: “Non ritengo Giulia un’amica. Tante cose di lei le ho scoperte nella Casa, non ci parlavamo più già da prima”.

Il sentimento per Francesco Oppini

Intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, Tommaso Zorzi ha confermato di provare un forte affetto nei confronti di Francesco Oppini. I due si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 e dopo diverse settimane, per il rampollo meneghino l’amicizia si è trasformata in qualcosa di più grande.

“Per lui ho preso una sbandata. Quando è uscito dalla Casa ho pianto come un disperato. Esternare il mio amore nei suoi confronti è stata una liberazione. Ogni volta che lo vedo mi commuovo, sento un affetto veramente forte”, ha detto il vincitore del reality show condotto da Alfonso Signorini.