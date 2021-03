Oroscopo 7 marzo 2021, classifica: Vergine al top, tanto amore per Scorpione e Acquario

L’Oroscopo del 7 marzo 2021 esorta gli Acquario e gli Scorpione a dedicarsi un po’ di più all’amore. I Vergine vivranno un momento di rinascita

Previsioni 7 marzo primi sei segni

1 Vergine. Momento di rinascita per i nati sotto questo segno. La giornata odierna sarà caratterizzata da una buona dose di energia e tanta voglia di mettersi in gioco, specie per quanto riguarda l’amore. Nel lavoro siete pronti a cimentarvi in nuove sfide. Questo è il momento di brillare.

2 Scorpione. Giornata di ripresa per i sentimenti. L’Oroscopo del 7 marzo 2021 vi esorta a tirarvi su di morale e trascorrere un po’ di tempo in compagnia della persona amata. Lasciatevi trasportare dai vostri sentimenti e non preoccupatevi troppo del futuro, vivete il presente.

3 Sagittario. Buon momento per valutare un rapporto di coppia. Oggi potreste ricevere delle risposte in tal senso. Nel lavoro ci sono delle ottime occasioni alle porte. Non è escluso che possiate cominciare un nuovo momento di vita e, perché no, ricevere anche la tanto attesa promozione.

4 Capricorno. Miglioramenti dal punto di vista emotivo. Se gli ultimi giorni sono stati piuttosto agitati, a partire da oggi potrete migliorare in vostro umore. All’inizio della prossima settimana arriveranno dei responsi che stavate attendendo. Nella vita professionale dovete essere tenaci.

5 Gemelli. Non temete, se una storia è appena volta al termine saprete sicuramente mettervi di nuovo in carreggiata. In campo lavorativo, invece, dovete essere un po’ più attenti e precisi. Le disattenzioni potrebbero costarvi molto care in questo periodo, non fate passi falsi.

6 Ariete. I nati sotto questo segno si stanno gradualmente rimettendo in carreggiata. Dal punto di vista professionale l’impresa sarà più semplice di quanto concerne la sfera emotiva. In quel caso, infatti, farete una leggera fatica in più, ma poco per volta tutto si sistemerà.

Oroscopo ultime sei posizioni

7 Pesci. Occhi ben aperti per i cuori solitari in quanto potrebbero esserci delle novità in arrivo. Non è escluso che possiate conoscere qualcuno di molto interessante. In campo professionale, invece, non dovete esporvi troppo. Mantenete un profilo basso e continuate per la vostra strada.

8 Acquario. Giornata un po’ sottotono per i nati sotto questo segno. Cercate di non lasciarvi sopraffare dai cattivi pensieri. Tutto si risolve con calma e impegno. In amore dedicatevi al partner e non trascuratelo. Dal punto di vista professionale, invece, potrebbero esserci degli intoppi se state lavorando ad un progetto.

9 Leone. L’Oroscopo del 7 marzo 2021 vi esorta a prestare attenzione alle discussioni con i segni d’acqua. Potrebbero sorgere dei disguidi molto accesi dovuti alla divergenza di opinioni. Nel lavoro mantenete un tono professionale ed evitate di far prevalere a tutti i costi la vostra posizione.

10 Cancro. Approfittate di questa domenica per concedervi un po’ di riposo. Vi sentite un po’ stanchi e demotivati, pertanto, avete bisogno di recuperare le vostre forze per rimettervi in sesto. A partire dalla prossima settimana ci saranno molte cose a cui badare, quindi, fatevi trovare pronti.

11 Toro. La giornata odierna potrebbe essere caratterizzata da un po’ di turbolenze in più in campo sentimentale. Siete un po’ intolleranti al contesto che vi circonda, pertanto, potrebbero sorgere delle divergenze. Nel lavoro è opportuno mantenere la calma ed evitare di incorrere in liti inattese.

12 Bilancia. Attenzione alle liti in amore. In questi giorni potrebbero esserci delle divergente, pertanto, è opportuno mantenere la calma. Se la vita vi sta ponendo dinanzi delle sfide, non abbattetevi e fatevi forza per andare avanti e per dimostrare chi siete e quanto valete.