Patrizia Groppelli litiga con Maria Monsé: “Sei un’oca, cretina e tuo marito ha una panza che sembra Babbo Natale”

Tensione a Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso

L’ultimo appuntamento settimanale di Pomeriggio Cinque ci ha regalato tanto trash. Infatti, nella seconda parte del talk di Barbara D’Urso c’è stata una nuova lite tra due ospiti. Il clima era particolarmente teso fin dall’inizio, tanto che la padrona di casa ha immediatamente messo le mani avanti. “Non fatemi fare il D’Urso caz*iatone”, ha asserito la professionista napoletana.

Le due donne hanno commentato la scelta di alcune neo mamme di posare per degli scatti sexy e di condividerli sui loro canali. “Oggi ho promesso a me stessa di ignorarti perché tu non conti nulla, oltre a essere un’oca sei anche cretina” , ha detto Patrizia Groppelli rivolgendosi a Maria Monsè.

Maria Monsé danza con la figlia Perla Maria

Ovviamente la diretta interessata non è rimasta a guardare, replicando immediatamente in questo modo: “Adesso riporterò al mio avvocato quello che tu stai dicendo, stavolta te la sei cercata”. A quel punto ha preso nuovamente la parola Barbara D’Urso che ha ribadito: “Vi chiedo di non accavallarvi. Patrizia chiedi scusa”. Di conseguenza, la giornalista ha risposto così: “Chiedo scusa solo a te perché sono tua ospite”.

La padrona di casa di Pomeriggio Cinque subito dopo ha mandato in onda un servizio nel quale Maria Monsè danza insieme alla figlia 14enne Perla Maria e al marito Salvatore. Dopo la clip, una volta tornati in studio, la professionista napoletana ha invitato la sua ospite a commentare quanto visto. Ma la donna non ha fatto in tempo a dire la sua. Il motivo?

Botta e risposta tra Patrizia Groppelli e Maria Monsé

Infatti, in quel preciso istante è intervenuta Maria Monsè che ha detto: “No ti prego non farla intervenire, tanto è un’arpia”. Ovviamente Patrizia Groppelli non è rimasta a guardare replicando in questo modo: “Scusami Maria, non decidi tu chi parla o no. Io adesso ho dato la parola alla Groppelli”.

Immediatamente dopo la giornalista ha dichiarato: “Io vedo che la Monsè, che ci tiene tanto all’aspetto fisico, alla figlia e a tutte queste cose qui.. ma il marito c’ha una panza che sembra Babbo Natale“. L’ex ragazza di Non è la Rai ha concluso il suo intervento così: “Ma perchè devi offendere? Mio marito lo chiamiamo l’orsacchiotto, è proprio confortante, se lui dimagrisse, io sarei triste”.