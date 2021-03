Improvviso dietrofront: Tommaso Zorzi ci ripensa e rifiuta l’offerta Mediaset

Tommaso Zorzi vincitore del Grande Fratello Vip 5

Tommaso Zorzi era ancora all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 è già circolava la notizia della sua possibile di partecipazione ad un altro reality di Canale 5. Infatti, sul web si parlava della sua presenza a L’Isola dei Famosi 15 che prenderà il via lunedì 15 marzo alla guida di Ilary Blasi. Per il rampollo meneghino che è riuscito a vincere il programma condotto da Alfonso Signorini si era parlato di un possibile ruolo come opinionista.

Una presenza che si andava ad aggiungere a quella di Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Ora che il 25enne ha raggiunto il suo obiettivo ha confessato la richiesta ricevuta da parte di Mediaset e il perché della rinuncia. Andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato.

Il rampollo meneghino non farà l’opinionista a L’Isola 15

Ilary Blasi aveva immaginato il ruolo perfetto a L’Isola dei Famosi 2021: Tommaso Zorzi avrebbe dovuto fare l’opinionista. Infatti, durante la ricerca del cast per la 15esima edizione del reality show che si svolgerà in Honduras era quasi certo il posto riservato al rampollo meneghino, fino a quando Alfonso Signorini non diede la notizia di prolungare ancora il Grande Fratello Vip 5.

Di conseguenza, era quasi impossibile la partecipazione dell’influencer al format targato Magnolia. Durante la sua permanenza nel loft più spiato d’Italia, però, il ragazzo aveva detto insieme a Stefania Orlando di voler abbandonare la casa perché era stanco, ma quando è venuto a conoscenza dei risultati del televoto, Tommy ha immediatamente cambiato idea.

Tommaso Zorzi spiega perché ha detto no a L’Isola dei Famosi

Una volta uscito dalla casa del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi ha spiegato di aver ricevuto la notizia già quando stava all’interno del loft di Cinecittà. In quell’occasione però, il rampollo meneghino aveva declinato poco dopo l’offerta di fare l’opinionista de L’Isola dei Famosi 15. Il motivo? Perchè per lui era stato difficile mantenere i nervi saldi fino a quel momento.

Nello specifico, il 25enne non avrebbe avuto la forza per stare altre tre mesi davanti alle telecamere per un altro reality show. Ora infatti, il ragazzo è tornato alla vita di tutti i giorni facendo l’influencer. Quotidianamente aggiorna il suo folto numero di follower di Instagram e per il momento di fare solo questo in attesa di una proposta allettante.