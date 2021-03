Andrea Zelletta stronca Natalia Paragoni: “E’ presto per sposarla…”

Andrea Zelletta al momento non vuole sposare Natalia

Nell’ultimo appuntamento di Verissimo Silvia Toffanin ha intervistato i quattro finalisti del Grande Fratello Vip 5. Sul finire del programma la padrona di casa ha avuto una lunga chiacchierata con Andrea Zelletta, il quale ha parlato della sua esperienza nel reality show di Canale 5.

Ad un certo punto, però, la professionista vicentina ha chiamato in studio Natalia Paragoni. La coppia ha mostrato a tutti quanto si amano alla follia e che il loro sentimento è vero e sincero. Naturalmente la presentatrice ha approfittato della situazione per chiedere all’ex tronista di Uomini e Donne se abbia l’intenzione di convolare a nozze presto la sua compagna.

Ma l’ex gieffino ha immediatamente ha confessato di non essere al momento pronto: “Ti dico la verità…Il matrimonio mi piacerebbe, però c’è tempo…Siamo giovani, mi piacerebbe fare come i miei genitori…Vorrei però sposarmi e fare dei figli prima dei 30 anni…”. Poi la Toffanin al suo ospite ha detto che sicuramente l’ex corteggiatrice sarà una buona madre.

L’ex tronista ricorda il GF Vip 5

Sempre a Verissimo, Silvia Toffanin ha domandato ad Andrea Zelletta com’è stata la sua esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. A quel punto il diretto interessato ha affermato che la sua è stata un’esperienza indimenticabile, aggiungendo che nei primi giorni ha faticato molto ad inserirsi con gli altri concorrenti.

“I primi due mesi sono stati difficili per me…Avere tante persone con una carriera televisiva molto lunga mi ha reso tutto molto difficile…Alla lunga è uscita la mia parte ironica…”, ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne. Quest’ultimo, inoltre, ha fatto sapere di essere molto orgoglioso per il modo in cui ha affrontato questa avventura televisiva.

Andrea Zelletta soddisfatto e grato per aver fatto il GF Vip 5

Nel corso della lunga intervista a Verissimo, Andrea Zelletta ha confessato anche che sarà sempre grato al Grande Fratello Vip perchè proprio all’interno della casa più spiata d’Italia è riuscito a chiarire con suo padre. “Finalmente sono riuscito a dirgli che gli voglio bene…Mi ha dato tanta serenità…”, ha asserito il ragazzo pugliese.

Quest’ultimo infine, nel salotto di Silvia Toffanin non ha fatto mistero che mai avrebbe creduto che una cosa simile potesse accadere lì dentro: “E’ stato tutto molto bello…”.