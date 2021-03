Rosalinda Cannavò la spara grossa su Dayane Mello: “Mi ha colpita alle spalle” (VIDEO)

Rosalinda Cannavò a Verissimo

Ospite nella puntata di Verissimo interamente dedicata al Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello ha rivelato a Silvia Toffanin di non aver parlato con Rosalinda Cannavò dietro le quinte del programma televisivo.

Immediatamente dopo l’intervista della modella sudamericana è entrata in studio la 28enne messinese e ha dato la sua versione dei fatti. Quest’ultima ha asserito di aver salutato la brasiliana, ma ha anche aggiunto di essersi sentita tradita e pugnalata nella casa più spiata d’Italia.

La 28enne siciliana contro Dayane Mello

Dopo l’intervista di Dayane Mello a Verissimo è stato il turno della sua ex amica speciale Rosalinda Cannavò. Una volta entrata in studio a cospetto di Silvia Toffanin ha detto che lei la sudamericana si sono viste dietro le quinte, si sono salutate e abbracciate civilmente ma nulla di più.

“Cosa è cambiato? Per quanto riguarda l’affetto non è cambiato, però sono delusa. Ho sentito che lei ha detto che io sarei delusa per la nomination ricevuta, ma non è la verità. Quella è stata solo l’ultima pugnalata che mi ha dato. Sono molto più delusa dalle parole che lei ha detto su di me. Mi ha detto che io faccio sempre i drammi. Una volta ha anche dichiarato che ho fatto un percorso piangendo. Poi ha anche detto che sono un’attrice nata, quindi che ho finto. Ha supposto che avessi fatto una strategia con Andrea”, ha asserito l’attrice siciliana.

Poi quest’ultima ha ricordato di Dayane nei suoi confronti che per lei è stata un vero e proprio tradimento. “Ricordiamoci che aveva appena detto che era innamorata di me e che mi amava. Quindi ho visto della grande incoerenza”, ha affermato la fiamma di Andrea Zenga.

Rosalinda Cannavò pronta ad avere un confronto con Dayane Mello

Nel corso della lunga intervista nel salotto di Verissimo, tra le tante cose l’ex gieffina Rosalinda Cannavò ha detto a Silvia Toffanin di essere disposta ad avere un confronto con la modella brasiliana Dayane Mello.

“Peccato sì, c’era del bene anche secondo me. Ho messo in dubbio tutto dopo le parole che ha detto. Ricordiamoci che ha detto delle belle parole in passato, per poi dire il contrario. Io conosco il perdono Silvia. Lei però non ha capito il punto della situazione. Crede sia arrabbiata per la nomination, ma non è quello. Se torneremo insieme a Verissimo? Lo spero. A parte il gioco però io per lei ci sarò, quando saremo più calme e più tranquille. Se esistono le Rosmello? Si devono ritrovare, però esistono”, ha concluso la 28enne messinese.