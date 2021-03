Lorella Cuccarini stronca i cantanti di Sanremo: “Dopo aver sentito alcuni dei big, sei intonatissima” (VIDEO)

Per Lorella Cuccarini alcuni Big di Sanremo 2021 sono stonati

Chi segue e conosce Lorella Cuccarini da tempo sa perfettamente che è una donna senza peli sulla lingua, ovvero che dice in faccia ciò che pensa.

Dopo aver replicato alle accuse che Maria Teresa Ruta le ha rivolto al Grande Fratello Vip 5, sabato nella puntata di Amici 20 ha lanciato una frecciatina velenosa ai Big del Festival di Sanremo 2021. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato l’ex conduttrice de La vita in diretta. (Continua dopo il video)

Lorella Cuccarini e la frecciatina ai cantanti di Sanremo #Amici20 pic.twitter.com/lqVj5AC2zL — Anthony Festa (@AnthonyFesta86) March 7, 2021

La prof di danza dà dell’intonata a Martina a discapito di alcuni Big di Sanremo

Nello specifico, la professoressa di danza del talent show di Maria De Filippi ha commentato l’esibizione della sua allieva di Martina e ha detto che rispetto ad alcuni cantanti della kermesse canora della 71esima edizione, lei è intonata. “Dopo aver visto la performance di Martina, che si è incimentata in una sorta di musical, Lorella Cuccarini ad Amici ha spiegato ai presenti come è stata studiata tutta l’esibizione dell’allieva di danza. Nello specifico, quest’ultima ha fatto tutta la prima parte del numero di musical live e la fine in playback, perché la coreografia era troppo complicata”.

La Cuccarini ha detto anche che voleva evitare che ci fossero troppi fiati, per questo la voce era registrata nella seconda parte. “Martina mi hai convinto molto nella parte dal vivo. Sei stata più brava delle prove, c’era più convinzione e meno fiato. Poi sinceramente dopo aver visto e sentito certi cantanti al Festival di Sanremo, secondo me sei intonatissima. Sono molto contenta di come l’hai fatto. Quindi per quanto mi riguarda sei stata brava”, ha asserito la prof di danza. Per caso quest’ultima si riferiva agli artisti che hanno usato l’autotune?

Anche Orietta Berti parla di stonature a Sanremo 2021

Oltre Lorella Cuccarini ad Amici di Maria De Filippi, anche Orietta Berti che era in gara alla kermesse canora, durante le sue interviste in tv ha parlato dei cantanti stonati alla 71esima edizione del Festival di Sanremo.

“Se ho sentito colleghi stonati? In verità ne ho sentiti tanti. Alcuni avevano pure il microfono con l’autotune eppure stonavano. Perché loro credono che cantare sia facile, ma non è facile. Bisogna sempre stare in allenamento. La voce è un muscolo e se non la tieni in allenamento dopo qualche frase diventi stonato. Io ad esempio curo molto la mia voce, anche a casa canto sempre, pure quanto pulisco”, ha asserito l’interprete di ‘Fin che la barca va’.