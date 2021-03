Andrea Zelletta confessa perché si fa chiamare Croccantino (VIDEO)

Andrea Zelletta ospite a Verissimo di Silvia Toffanin

Oltre a Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip 5, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, anche Andrea Zelletta è stato ospite nella puntata speciale di Verissimo in onda sabato scorso. L’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato a lungo con la conduttrice vicentina della sua recente esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia Vip dove è passato dall’essere un ‘Comodino’ all’essere un ‘Croccantino’.

Per questo motivo, appena entrato nello studio di Cologno Monzese, ha chiesto alla conduttrice: "Silvia, hai mai avuto un Croccantino in studio?". Ovviamente la risposta della compagna di Pier Silvio Berlusconi è stata negativa.

L’ex gieffino pugliese spiega perché si fa chiamare Croccantino

Per tutti coloro che non hanno seguito la quinta edizione del Grande Fratello Vip, ‘Croccantino’ è il soprannome con cui molti inquilini all’interno della casa di Cinecittà chiamavano Andrea Zelletta. A domandare delle informazioni sull’origine di questo termine è stata proprio la conduttrice di Verissimo Silvia Toffanin che ha approfittato della situazione per soddisfare la curiosità del suo pubblico.

“Perché Croccantino? Mi chiama così il mio migliore amico di Taranto… per questo motivo questo soprannome ho deciso di portarlo anche al Grande Fratello Vip perché la vita è croccante!”, ha fatto sapere l’ex tronista di Uomini e Donne che si è classificato quinto al reality show di Canale 5.

Andrea Zelletta parla di famiglia con la fidanzata Natalia Paragoni

Sempre durante la sua ospitata a Verissimo, parlando di Natalia Paragoni, l’ex tronista di Uomini e Donne ha confessato che gli piacerebbe sposarsi e diventare padre. Tuttavia il ragazzo non vorrebbe fare tutto di corsa ma con il tempo.

Una risposta che ha fatto storcere il naso la sua compagna che in cinque mesi e mezzo si è fatta vedere poco e nulla nella casa del Grande Fratello Vip 5. Senza ombra di dubbio Andrea Zelletta è il concorrente che ha avuto un’evoluzione in positivo nel reality show condotto da Alfonso Signorini. Dopo questa lunga esperienza, per il modello pugliese si apriranno le porte del mondo dello spettacolo? Staremo a vedere.