Cecilia Capriotti smaschera Andrea Zenga, il tradimento: “Non voglio vederlo né sentirlo”

Cecilia Capriotti contro Andrea Zenga

Nella nuova puntata di Non succederà più, il programma radiofonico di Giada De Miceli, Cecilia Capriotti ha reso noti alcuni retroscena della sua esperienza al Grande Fratello Vip 5 e il rapporto con degli inquilini. La soubrette romana, lasciando senza parole la padrona di casa dello show ha ammesso di non voler avere più nulla a che fare con Andrea Zenga. “Mi ha deluso, non lo frequenterò”, ha asserito l’ex gieffina. Quest’ultima inoltre, ha ammesso di non aver condiviso la scelta del modello di portare su Canale 5vle sue vicende personali legate alla sua famiglia.

Ma la cosa che ha fatto arrabbiare tantissimo l’attrice è il fatto che lei insieme agli ultimi inquilini entrati nella casa di Cinecittà, si erano ripromessi di non nominarsi a vicenda, in modo di arrivare anche loro in finale. Ma a quanto pare questo patto non sarebbe stato rispettato da Zenga. Ragion per cui la Capriotti lo ritiene uno stratega: “Non ho piacere né di vederlo né di sentirlo”.

L’attrice ha ritrovato un rapporto con Maria Teresa Ruta

Sempre nel programma radiofonico di Giada De Miceli l’ex gieffina Cecilia Capriotti, ha confessato anche di aver ritrovato un rapporto con Maria Teresa Ruta. La soubrette romana, dopo aver accusato quest’ultima di aver recitato all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, a quanto pare hanno avuto modo di chiarire al di fuori del reality show di Canale 5.

Addirittura le due hanno instaurato un bel rapporto d’amicizia sia con la giornalista che con sua figlia Guenda Goria. “È sempre molto bello stare insieme, loro sono molto carine. Sarebbe stato un peccato non parlare più con lei”, ha fatto sapere l’ex gieffina capitolina.

Cecilia Capriotti parla di Antonella Elia

Da qualche giorno in rete gira voca che Antonella Elia non farà più parte della squadra del Grande Fratello Vip. A tal proposito, a Non succederà più Cecilia Capriotti ha commenta la notizia di una possibile sostituzione dell’ex ragazza di Non è la Rai nel ruolo di opinionista.

La soubrette romana crede che la collega di Pupo sia molto brava nel suo ruolo, pungente al punto giusto e provocatrice, l’unico appunto che le si può fare e che potrebbe costarle il post, è la violenta discussione avuta con Samantha De Grenet all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. “Ha superato il limite del rispetto”, ha concluso l’ex gieffina.