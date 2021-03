DayDreamer – Le Ali del Sogno: Can smaschera Yigit, lui chiede a Sanem di sposarlo

Secondo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su DayDreamer – Le Ali del Sogno, la popolare soap opera turca in onda su Canale 5 dallo scorso giugno. Cosa accadrà nella prima parte del 134esimo episodio trasmesso martedì pomeriggio 9 marzo 2021.

Gli spoiler che arrivano direttamente dalla Turchia dicono che Can metterà alle strette Yigit facendogli confessare che è stato lui a bruciare il libro di Sanem. Il Divit vuole che lo dica pure alla Aydin ma una telefonata di Huma cambierà tutto. L’editore deciderà di dichiararsi alla scrittrice dicendole se vuole sposarlo. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro accadrà domani pomeriggio.

Can smaschera Yigit, lui chiede a Sanem di sposarlo

Le anticipazioni della prima parte dell’episodio 134 di DayDreamer – Le Ali del Sogno, in onda martedì 9 marzo 2021, rivelano che Can finalmente smaschererà il perfido Yigit. Nello specifico, il fotografo costringerà l’editore ad ammettere di aver bruciato il diario di Sanem. Tuttavia, le parole del fratello di Polen ancora non gli bastano. Il Divit infatti, vorrebbe che confessasse tutta la verità anche alla diretta interessata in modo da fargli cadere la maschera che ha indossato per un anno intero.

Proprio in quel momento, però, il ragazzo riceverà un messaggio dalla dark lady Huma che lo informerà del fatto che nel suo vecchio rifugio non c’era nessuna telecamera, e che dunque nessuna delle sue azioni è stata ripresa. A quel punto Yigit, costretto ormai a confessare qualcosa a Sanem, le dichiarerà il suo amore chiedendole di convolare a nozze con lui. Come gli risponderà la scrittrice? Per scoprirlo continuate a seguire la soap opera turca di Canale 5.

DayDreamer – Le Ali del Sogno: non sono previsti altre puntate in prima serata

La guida riguardante la rete ammiraglia Mediaset ci dice che gli appuntamenti nella fascia serale di DayDreamer – Le Ali del Sogno si sono fermate fino a mercoledì 3 marzo 2021, ma al momento non emergono altre date.

A quanto pare i vertici del Biscione hanno interrotto la programmazione in prime time proseguendo solo quella pomeridiana dalle 16:40 circa sino alle 17:15, per poi passare la linea a Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. Ovviamente se l’azienda cambierà idea in tal senso ve lo comunicheremo immediatamente.