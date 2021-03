Oroscopo 8 marzo 2021: novità per Acquario, Ariete impazienti

L’Oroscopo dell’8 marzo 2021 esorta gli Acquario a prepararsi in quanto sono in arrivo dei bei cambiamenti. Per quanto riguarda gli Ariete, invece, siete impazienti e non riuscite a stare sul filo del rasoio.

Previsioni 8 marzo da Ariete a Vergine

Ariete. Non riuscirete a vivere situazioni in sospeso. In questo periodo avete bisogno di certezze e di prendere in mano la vostra vita. Talvolta, però, le circostanze non vi consentono di soddisfare appieno quest’inclinazione caratteriale, pertanto, cercate di essere pazienti.

Toro. Questo è il momento dei chiarimenti e delle spiegazioni. Se avete avuto delle discussioni di recente con una persona a voi cara, allora è opportuno fare un po’ il punto della situazione. Chiedetevi esattamente che cosa avete sbagliato e assumetevi la vostra parte di responsabilità.

Gemelli. Giornata molto energica per i nati sotto questo segno. L’Oroscopo dell’8 marzo vi esorta a farvi valere in campo professionale. Se ci sono delle questioni da risolvere, fatelo quanto prima. Dal punto di vista sentimentale, invece, siete sicuri, ma l’orgoglio potrebbe giocarvi un brutto scherzo.

Cancro. Questo è un periodo molto buono per quanto riguarda le persone single. Non sarà difficile fare delle nuove conoscenze in quanto siete abbastanza spigliati e anche un po’ logorroici. Sul lavoro, invece, si respirerà una boccata d’aria fresca, godetevi qualche piccola soddisfazione.

Leone. Oggi potrebbero presentarsi delle piccole discussioni in amore. Cercate di non dare troppo peso alle questioni futili e concentratevi solo sulle cose importanti. Se state lavorando ad un nuovo progetto non battete la fiacca, in questo momento è opportuno dimostrare il tutto per tutto.

Vergine. La giornata potrebbe cominciare con qualche piccola scocciatura dal punto di vista lavorativo. Ci sono delle questioni da rivedere, pertanto, mantenete alto il livello di calma e concentrazione. In campo sentimentale, invece, c’è il rischio di incorrere in qualche incomprensione.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. L’amore potrebbe portarvi qualche controversia. Non lasciatevi sopraffare dalla rabbia e dallo sconforto, in quanto ad ogni problema si trova sempre una soluzione. Siete un po’ stressati, per questo potreste tendere a perdere facilmente la pazienza, controllatevi.

Scorpione. Periodo di grandi uscite di denaro, cercate di limitare al minimo le spese e di non fare acquisti d’impulso. In amore bisogna osare. L’Oroscopo dell’8 marzo, infatti, vi esorta a farvi avanti e a stuzzicare un po’ il partner. Nel lavoro, invece, potrebbero andare in porto nuovi progetti.

Sagittario. Novità in attivo per quanto riguarda l’amore. Dal punto di vista sentimentale state attraversando un momento di transizione, il quale si concluderà con una decisione importante. Nel lavoro, invece, siete impegnati e la cosa vi fa piacere, ma non affaticatevi troppo.

Capricorno. In questo periodo vi sentite particolarmente ligi al dovere. Non date troppo peso a quello che pensano gli altri e focalizzatevi solo sui vostri obiettivi. Va bene rispettare le regole e cimentarsi nei doveri, tuttavia, concedetevi anche qualche piccolo momento di svago.

Acquario. Periodo un po’ nervoso che potrebbe portare degli scombussolamenti all’interno dei vostri rapporti di coppia. Evitate di cadere in provocazioni futili. Dal punto di vista professionale, invece, dovete fare attenzione ai nuovi incontri. Nei prossimi giorni potreste incontrare qualcuno che vi potrebbe cambiare la vita.

Pesci. I nati sotto questo segno stanno attraversando una fase transitoria. Da un lato avete voglia di fare e di cimentarvi in nuove esperienze. D’altro canto, però, le circostanze vi impongono a seguire direzioni differenti da quelle immaginate. Questo potrebbero portarvi un po’ di confusione.