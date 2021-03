Uomini e Donne puntata di lunedì: nuova sfilata e accuse tra gli over

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, lunedì 8 marzo, rivelano che si comincerà con la sfilata degli uomini. Dopo aver lasciato spazio al parterre femminile, che ha visto trionfare Roberta, è la volta dell’altra compagine. Il tema della sfilata è: “L’amore come in un film”.

Durante le varie esibizioni, però, si verificheranno diversi colpi di scena. Il primo riguarderà Massimiliano, il quale darà luogo ad un momento molto toccante. In secondo luogo, poi, si parlerà molto di quanto accaduto tra Maria e Maurizio e i due verranno messi sotto accusa.

La sfilata del parterre maschile a Uomini e Donne

Nella puntata di lunedì di Uomini e Donne vedremo che saliranno in passerella gli uomini. I primi ad andare in scena saranno i tronisti, Giacomo e Massimiliano. Se il primo non ci metterà molto ad esibirsi, il secondo farà una cosa particolare. Nel dettaglio, farà leggere a Maria De Filippi dei fogli scritti da lui in cui si dipinge come un ragazzo timido, poco avvezzo a questi momenti, pertanto, non se la sente di sfilare. Successivamente, poi, entrerà e uscirà di scena facendo un discorso sull’amore.

Dopo questo momento diverso dal solito, poi, si esibiranno tutti gli altri esponenti del parterre. Ad aggiudicarsi la vittoria sarà Luca, mentre gli ultimi classificati, a pari merito, i due Maurizio. Durante la sfilata, però, si aprirà un dibattito molto acceso a causa di un voto espresso da Maria. Quest’ultima darà 10 a Maurizio G. e Gianni si scaglierà contro di lei accusandola di aver sbagliato.

Lunedì 8 marzo: Maria e Maurizio nel caos

Secondo il punto di vista dell’opinionista, infatti, la donna avrebbe dovuto dare di più ad Alessandro che è un uomo che sta corteggiando. A quel punto, allora, la protagonista darà un 10 anche a lui. Questo, però, non servirà ad acquietare gli animi. Nella puntata di lunedì di Uomini e Donne, infatti, vedremo anche che la conduttrice farà una digressione e manderà in onda un filmato inerente un dibattito avvenuto tra la dama e il cavaliere dopo la precedente puntata.

Da tale diverbio si evincerà che i due siano intenzionati ad interrompere la conoscenza. L’opinionista, allora, li accuserà di essere falsi in quanto avrebbero tranquillamente potuto chiudere a quattr’occhi in hotel invece che tornare in studio per dare luogo ad un nuovo teatrino. Gemma si troverà d’accordo con Sperit e Maurizio l’accuserà di andargli contro solo perché “gelosa” del suo interesse per un0altra dama del parterre. Sia Gianni, sia Cataldo, però, entreranno in difesa della Galgani.