Alda D’Eusanio rompe il silenzio e fa una confessione privata: “Sono stata tradita”

Alda D’Eusanio svela un tradimento e delusione

Alda D’Eusanio è rimasta all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 solo per pochissimi giorni. Ricordiamo che la giornalista è stata espulsa a causa delle pesanti illazioni ai danni di Laura Pausini e del suo compagno Paolo Carta. Nell’ultimo numero del magazine Ora, la 70enne ha detto di avere una forte autoironia, che le permette di uscire a testa alta anche dalle situazioni particolarmente complicate.

Sulla vicenda, però, almeno per adesso non ha voluto aggiungere nulla, perché tutto è accaduto velocemente. Ovvero senza darle il tempo di farsi un’idea precisa e lucida di quello che ha fatto.

Cambiando decisamente argomento, la giornalista ha fatto una confessione privata che nessuno si aspettava: “Di recente sono stata delusa e tradita. Quando accade cerco di capire dove e se ho sbagliato, e, in questo caso, faccio ammenda e chiedo scusa. Se invece mi ritengo innocente, reagisco riflettendo che il soggetto in questione non merita la mia attenzione”. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro ha rivelato.

La giornalista ricorda l’incidente e il coma

Intervistata dal periodico Ora, dopo aver fatto delle confessioni estremamente private, Alda D’Eusanio è tornata a parlare dell’esperienza del coma dopo il terribile incidente avuto circa otto anni fa. L’opinionista di Barbara D’Urso ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha asserito: “Sono una donna diversa: il coma lascia strascichi considerevoli. Leggo con molta più fatica, perché ho interferenze nell’attenzione e nella memoria”.

La 70enne che è stata sempre una mangiatrice di libri, soffre molto per questa difficoltà: “Me ne rammarico perché, con due soldi, si viaggia in mondi meravigliosi, entrando in storie fantastiche”.

Alda D’Eusanio e la maternità mancata

Oltre alle critiche del popolo del web e di molti personaggi del mondo dello spettacolo, Alda D’Eusanio di recente ha dovuto fare i conti col giudizio negativo da parte di Maurizio Costanzo. Ora, invece, nel corso della lunga intervista per il magazine Ora, la giornalista ha voluto affrontare l’argomento della maternità mancata.

In quell’occasione l’ex inquilina della casa di Cinecittà ha confessato di non aver veramente mai fatto pace con essa: “Essere madre è qualcosa di meraviglioso: i figli non sono arrivati e mi è molto dispiaciuto”.