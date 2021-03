Stefania Orlando scoppia a piangere: “Ho perso la mia migliore amica…”

Stefania Orlando ospite nel salotto di Silvia Toffanin

E’ appena trascorsa solo una settimana dall’uscita di Stefania Orlando dalla casa del Grande Fratello Vip 5. La bionda conduttrice si è classificata terza, subito dopo Pierpaolo Pretelli e il vincitore Tommaso Zorzi. Sabato scorso la donna si è recata nello studio di Verissimo raccontando a Silvia Toffanin e al suo pubblico l’esperienza e i momenti più difficili della sua vita.

La moglie di Simone Gianlorenzi si è commossa quando ha parlato della perdita della sua migliore amica a causa di un cancro. E sempre con le lacrime agli occhi, l’ex gieffina ha detto la sua sul matrimonio fallito con Andrea Roncato. La donna però, è anche una donna che ora è molto felice di riappropriarsi della proprio quotidiano.

L’ex gieffina ricorda l’amica morta per un tumore

Come accennato prima, nel corso della lunga intervista a Verissimo Stefania Orlando ha toccato vari temi. Dalla sua recente esperienza al Grande Fratello Vip 5, all’amicizia con Tommaso Zorzi, ma anche la sua verità sulla fine del suo matrimonio con Andrea Roncato fino a ricordare la tragica scomparsa di una sua cara amica.

Parlando con Silvia Toffanin, l’ex gieffina abbastanza commossa ha ricordato: “Un tumore ha portato via la mia migliore amica. Io credo che l’incontro con mio marito Simone sia stato un suo regalo per riempire questo vuoto. In lui ho anche un amico e facciamo le stesse cose”.

Stefania Orlando parla della sua famiglia a Verisismo

Qualche minuto prima Stefania Orlando nel salotto di Verissimo ha ammesso di non avere nessun rimpianto, anche gli sbagli li farebbe tutti perché le hanno portato a essere quello che è. Lei si sente una donna risolta, serena, quindi il risultato di quello che ognuno di noi ha fatto. Poi parlando della sua famiglia, l’ex concorrente del Grande Fratello vip 5 ha detto: “Mamma ogni tanto ha dei problemi con la memoria però sta bene”.

Mentre sull’ex marito ha spiegato: “Andrea l’ho incontrato alle prove di un programma. Quando i miei lo hanno conosciuto sono stati felici. La fine di un matrimonio si vive sempre come un fallimento, ma alla luce di come siamo ora probabilmente è stato meglio così. Ci siamo dati una nuova possibilità”.