Pierpaolo Pretelli, la zia attacca e boccia Giulia Salemi: “É brutta, non mi piace”

La zia di Piepaolo Pretelli offende Giulia Salemi

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, la coppia nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 sembra non trovare pace nemmeno dopo la fine del reality show di Canale 5. L’ex Velino di Striscia la Notizia e l’influencer italo-persiana, da quando si sono spente le telecamere del loft di Cinecittà, sono tornati al loro quotidianità.

Tuttavia, anche se sono lontani dai riflettori, i due ex gieffini continuano ad essere attaccati. Ad esempio, nelle ultime ore, a scagliarsi contro i due innamorati, ci ha pensato anche una zia del 30enne lucano che ha aspramente attaccato la nuova fiamma di suo nipote.

La segnalazione di Deianira Marzano

Nello specifico, rispondendo ad alcuni commenti su Instagram, Maria Teresa Pretelli, ovvero la zia dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha aspramente sbottato contro una follower dei Prelemi, nome che è stato dato alla coppia. Inoltre, la donna ha voluto rivendicare il diritto di dare il suo punto di vista sul nipote e l’influencer italo-persiana.

“Quello è mio nipote, io dico quello che mi pare. Giulia non mi piace, punto. E’ brutta. Guarda io non ci potrei proprio essere come lei, assolutamente no”, ha scritto la parente dell’ex Velino di Striscia la Notizia nel suo commento al vetriolo in cui si è scagliata contro l’ex gieffina. Come sempre, a riportare questa segnalazione ci ha pensato l’influencer campana Deianira Marzano. Quest’ultima, infatti, ha immediatamente condiviso l’offesa su Instagram.

I Prelemi contro Maria Teresa Pretelli

In poche parole, anche se la relazione sentimentale tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stia proseguendo senza alcun intoppo, pare che al di fuori del Grande Fratello Vip, i parenti dell’ex Velino di Striscia la Notizia continuano a lanciare frecciatine velenose che hanno fatto storcere il naso ai Prelemi.

Infatti, immediata la reazione da parte di quest’ultimi, i quali hanno fatto notare alla parente del 30enne lucano che avrebbero messo al corrente il nipote circa quello che aveva appena scritto sul noto social network. “Pier sarà contento di vedere questo post, adesso glielo facciamo recapitare”, ha scritto una sostenitrice di Giulia e Pierpalo che non ha gradito per niente l’azione di Maria Teresa Pretelli. In tutto questo cosa dirà l’ex gieffino?