Mara Venier sbotta in diretta contro la manager degli Extraliscio: “Si dia una calmata che è meglio” (VIDEO)

Elisabetta Sgarbi contro Domenica In

Stando alla sorella di Vittorio Sgarbi, Mara Venier avrebbe cacciato gli Extraliscio da Domenica In senza dar loro alcuna spiegazione. La pesante accusa di Elisabetta Sgarbi, ovvero manager e produttrice musicale del gruppo, nelle ultime ore ha rilasciato una nota ad AdnKronos.

“La scortesia e la mancanza di attenzione degli autori e della conduttrice di Domenica In è senza scuse. Invitano settimane prima gli Extraliscio alla trasmissione”, ha fatto sapere la donna.

Quest’ultima inoltre, ha detto che li fanno fermare un giorno in più a Sanremo, convocandoli prima alle 16.30, successivamente alle 15.30, li sottopongono ai tamponi, e poi li rimandano a casa, senza farli esibire e senza fargli dire una parola sulla loro presenza a Sanremo. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nelle ultime ore.

La nota su Adnkronos di Elisabetta Sgarbi per gli Extraliscio

Ma lo sfogo di Elisabetta Sgarbi non è terminato qui. Infatti, la produttrice musicale del gruppo che ha gareggiato alla 71esima edizione del Festival di Sanremo ha detto anche: “Sarebbe bastato accorciare le esibizioni di tutti, senza fare selezioni arbitrarie e offensive. Una totale mancanza di rispetto, indegna di accompagnare un festival come quello appena concluso, condotto in porto con eroismo e cortesia”, ha detto la consanguinea del critico d’arte.

Mara Venier sbotta contro Elisabetta Sgarbi

Ovviamente Mara Venier non è rimasta a guardare e durante la diretta di Domenica In ha voluto rispondere alla polemica che Elisabetta Sgarbi ha sollevato per una mancanze nei confronto degli Extraliscio.

“Gentile signora, non ho il piacere di conoscerla. Qua non è stato mandato via nessuno, forse lei dovrebbe avere un po’ di rispetto per il Papa. Noi abbiamo iniziato il programma molto in ritardo per la diretta di Papa Francesco. Prima di insultare me ed i miei autori ci informi bene perché non abbiamo avuto la possibilità, gentilmente loro torneranno in studio a Domenica In. Sia dia una calmata che è meglio”, è sbottata la conduttrice veneziana in diretta su Rai Uno. Ecco il video in questione che è diventato immediatamente virale sul web e sui vari social network: