Uomini e Donne, anticipazioni dell’8 marzo: sfilata tra le polemiche

Primo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Riparte una nuova settimana di programmazione di Uomini e Donne, il seguitissimo dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Ricordiamo che l’appuntamento odierno è stato registrato nella giornata del 24 febbraio 2021. Cosa vedremo più tardi su Canale 5?

Le anticipazioni fornite dal blob Il Vicolo delle News, svelano che ci sarà una nuova sfilata, ma stavolta i protagonisti saranno i cavalieri del Trono over. Durante il defilè però, ci saranno una serie di discussioni tra Maria ed Alessandro e Gianni Sperti, e subito dopo si aggiungerà anche Gemma Galgani.

Trono over: la sfilata dei cavalieri

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, svelano che si partirà con la sfilata degli uomini dal tema ‘L’amore come in un film’. Anche stavolta Tina Cipollari non sarà presente in studio. Sfileranno prima Giacomo e Massimiliano. Il primo si vergogna e sulla passerella farà vedere dei fogli che legge la padrona di casa Maria De Filippi. In poche parole farà sapere che lui è timido e non è uno da sfilate, quindi augurerà a tutti buon divertimento.

Il secondo invece, sarà abbastanza emozionato, quindi uscirà e rientrerà due volte dallo studio facendo un piccolo discorso sull’amore. Poi sarà il turno di Riccardo Guarnieri, il siciliano Gerò, Armando Incarnato, Biagio, Maurizio G, Alessandro, Maurizio il Poeta, Luca, Roberto e Claudio. Alla fine vincerà Luca. Gli ultimi a pari merito i due Maurizio.

Discussioni al parterre senior di U&D

Gli spoiler della puntata di Uomini e Donne che andrà in onda oggi pomeriggio, svelano anche che ci sarà una forte discussione durante sfilata di Maurizio G. Nello specifico, Maria gli dara dieci e Gianni Sperti l’attaccherà perché allora ad Alessandro dovrebbe dare di più visto che escono insieme. Quindi, alla fine la dama darà il massimo voto pure a lui. A questo punto la padrona di casa Maria De Filippi deciderà di lasciare un attimo da parte la sfilata e cambiare argomento e fa vedere un video di un dopo puntata. nella clip in questione si vede Maria e Maurizio mentre discutevano.

L’opinionista continuerà a criticarli perché li vede falsi e bugiardi, dovevano chiudere dopo l’albergo e invece hanno deciso di farlo in trasmissione perché secondo lui per aggiungersi visibilità. Poi prenderà la parola anche Gemma Galgani e Maurizio che le dirà di essere rancorosa perché non ha ottenuto da lui quello che voleva, ossia andare oltre, qui lo Sperti la difenderà. Oltre lui prenderà le difese anche Cataldo.