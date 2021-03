Maria Teresa Ruta, nuovo affondo a Lorella Cuccarini: “Trattata come una che gli chiede l’autografo” (VIDEO)

Maria Teresa Ruta e le frecciatine a Lorella Cuccarini

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 Maria Teresa Ruta in più di un’occasione ha lanciato delle frecciatine velenose nei confronti di Lorella Cuccarini. L’ex gieffina ha detto che la nuova prof di ballo di Amici di Maria De Filippi ha il vizio di non salutare nei corridoi: “Comunque è strano che lei si lamenti di Matano che non saluta. Anche perché lei è una che non saluta nei corridoi. Con chi non andrei a cena fuori? Con la Cuccarini“.

Queste affermazioni non ha fatto piacere alla diretta interessata, infatti la scorsa settimana la soubrette romana ha risposto alla giornalista dicendo di vederci poco bene come prima, affermando anche di essere molto dispiaciuta per la parole sentite nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

La replica della soubrette romana su Instagram

Ospite domenica sera di Barbara a Live Non è la D’Urso, Maria Teresa Ruta ha rivelato un altro retroscena che riguarda Lorella Cuccarini. Ovvero, che anche lontana dagli studi televisivi l’ex conduttrice de La vita in diretta sarebbe stata protagonista di una gaffe nei suoi confronti.

"Quello che dice lei è vero. Nel senso che dopo uno spettacolo io e Guenda siamo andate nel suo camerino a salutarla e ok. Però negli ultimi 3 anni l'ho incrociata 2 volte nei corridoi e lei proprio non mi ha salutata. Adesso che ha detto che ci vede poco capisco", ha asserito l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 5.

Maria Teresa Ruta ricorda l’incontro con Lorella ad un Autogrill

Ma non è finita qui, infatti, sempre a Live Non è la D’Urso Maria Teresa Ruta su Lorella Cuccarini ha detto anche che tempo fa si sono incontrate all’Autogrill e in quell’occasione è stato molto buffo.

“Io l’ho guardata e le ho detto ‘Ciao Lorella’, lei si è girata e mi ha detto ‘ciao’, con un’aria come se pensasse fossi una che le voleva chiedere l’autografo. Davvero è stata una scena buffissima. Non mi avrà riconosciuto allora. Magari non aveva gli occhiali, adesso so che porta gli occhiali. Però è successo quello che ho detto”, ha concludo la madre di Guenda Goria.