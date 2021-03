Meghan Markle parla: “I reali temevano che la pelle di Archie fosse troppo scura. Ho pensato al suicidio. Kate mi ha fatta piangere” (VIDEO)

Meghan Markle parla di razzismo a Buckingham Palace

Un vero e proprio terremoto si è abbattuto sulla famiglia reale inglese. Nelle ultime ore, infatti, sono state diffuse le tanto attese dichiarazioni di Meghan Markle e il Principe Harry fatte attraverso una lunga intervista con Oprah. L’attrice americana ha detto che all’interno di Buckingham Palace c’è del razzismo vero e proprio.

Sembra, stando alle parole della ragazza, che alcuni membri della famiglia reale fossero preoccupati che il colore della pelle del piccolo Archie, fosse troppo scuro. “I reali temevano del colore della pelle di Archie. Ci sono state conversazioni su quanto potesse essere scura la sua pelle alla nascita. Ci sono state più conversazioni su questo argomento. Loro ne hanno parlato con Harry. Se posso farti i nomi di chi ha detto queste cose? Credo che la cosa li danneggerebbe troppo”, ha fatto sapere Meghan.

Poi quest’ultima ha detto che nei mesi in cui era incinta gli dissero anche che non gli sarebbe spettato nessun titolo né garantita la sicurezza. La famiglia reale non voleva che suo figlio fosse principe o ricevesse protezione. “Se sono stata in silenzio o silenziata? La seconda. Se ho paura di una vendetta? Ti dico che non vivrò la mia vita nella paura!”, ha asserito la moglie di Harry.

Kate Middleton l’avrebbe fatta piangere

Ma non è finita qui, infatti nel corso della lunga intervista Meghan Markle ha svelato dei clamorosi retroscena anche sulla cognata. Sembra infatti che Kate Middleton abbia fatto piangere l’attrice americana.

“I giornali mi accusarono di aver fatto piangere mia cognata Kate. In realtà fu il contrario. Pochi giorni prima delle nozze, se la prese per un problema riguardante gli abiti della damigella, sua figlia Charlotte. Fui io a piangere, e lei si scusò perfino, mandandomi fiori e un biglietto. Peccato, però: quando quella brutta storia venne fuori, non la smentì mai e avrebbe potuto. Da allora fui vittima di un’autentica campagna di denigrazione. Le allusioni sulla stampa trasformarono il pericolo generale in minaccia mortale”, ha affermato la madre di Archie.

Meghan Markle ha pensato al suicidio

Nel corso della lunga intervista fatta da Oprah, la moglie di Harry ha fatto una confessione spiazzante che riguarda la sua vita molto da vicino. In poche parole Meghan Markle ha pensato al suicidio.