Rosalinda Cannavò si sfoga su Dayane Mello: “Nulla da dirle, ho scoperto un’altra cosa su di lei stasera” (VIDEO)

Rosalinda Cannavò ospite a Live Non è la D’Urso

Sabato scorso Rosalinda Cannavò è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e in quell’occasione ha parlato di Dayane Mello. La sera seguente la 28enne messinese si è recata nello studio Live Non è la D’Urso e ovviamente la padrona di casa le ha fatto delle domande sul suo rapporto complicato con la modella brasiliana.

L’attrice siciliana ha detto che non cercherà la quarta finalista del Grande Fratello Vip 5, perché vuole che adesso sia lei a fare un passo in avanti per recuperare il loro rapporto che si è incrinato a poche settimane dalla conclusione del reality show di Canale 5.

L’attrice ha scoperto qualcos’altro si Dayane

Ospite nel talk domenicale di Barbara D’Urso, l’ex gieffina Rosalinda Cannavò ha detto che domenica sera ha scoperto un’altra cosa su Dayane Mello. L’attrice ha ribadito ancora una volta che a lei ho voluto bene e anche adesso ci tiene. Per la 28enne è stata fondamentale all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5.

“Però non mi aspettavo tutte queste cattiverie nei miei confronti. Mi ha sempre detto che sono un’amica leale e sincera e poi ha cambiato versione dandomi della falsa. Ha detto che mi avvicino alla gente senza sentimenti. Non l’ho più sentita. L’ho incrociata a Verissimo”, ha asserito la nuova fiamma di Andrea Zenga nel salotto di Live Non è la D’Urso. (Continua dopo il video)

“Aspetto un suo passo…”

L’appello di Rosalinda a Dayane Mello #noneladurso pic.twitter.com/MhzZiqiyM5 — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) March 7, 2021

Le parole di Rosalinda e della madre Giusy su Dayane Mello

Ma non è finita qui, infatti a Live Non è la D’Urso Rosalinda Cannavò ha fatto sapere che lei e Dayane Mello hanno fatto il viaggio in treno insieme da Roma a Milano, ma erano distanti. Al momento lei non ha nulla da dirle, le ha già detto tanto all’interno della casa del GF Vip 5. “In questo momento non ho nulla da dimostrarle, le ho già dato tanto. Se vuole io aspetto un suo passo. Adesso sono orgogliosa ed è arrivato il momento di esserlo. Ho sempre fatto io un passo verso di lei, adesso vedremo cosa farà”, ha affermato la 28enne siciliana.

Immediatamente dopo, anche Giusy, la mamma dell’ex gieffina ha voluto commentare il rapporto tra sua figlia e la modella brasiliana: “Di lei penso che adesso stia vivendo un momento molto particolare e non facile. Ha perso un fratello e da molto non vedeva la bambina. Loro hanno un rapporto di 6 mesi e magari ne parleranno, forse torneranno amiche, non mi intrometto“.