Principe Harry: “I reali ci hanno lasciato senza soldi, mio padre non mi risponde più. Mia madre aveva previsto tutto” (VIDEO)

Il Principe Harry intervistato da Oprah

Oltre alla moglie Meghan Markle, anche il Principe Harry ha fatto delle scottanti rivelazioni sulla famiglia reale inglese. Entrambi hanno rilasciato una lunga intervista rilasciata ad Oprah.

Il secondogenito di Carlo d’Inghilterra ha confessato che immediatamente dopo l’annuncio di voler abbandonare il titolo nobiliare, i reali avrebbero tagliato ogni fonte di finanziamento a lui e alla famiglia che si è creato. Quindi, lui Meghan e il piccolo Archie sono dovuti ricorrere all’eredità che la compianta Lady Diana aveva lasciato ai suoi due figli.

Harry e Meghan vanno avanti solo con l’eredità lasciata da Lady Diana

Intervistato da Oprah, il principe Harry ha rivelato questo: “Quello che stavo vedendo era la storia che si ripeteva, ma in maniera molto più pericolosa. E aggiungi la questione del razzismo, aggiungi i social media. Quando parlo della storia che si ripete, parlo di mia madre”. Il marito di Meghan Markle ha asserito che dall’inizio del 2020 finanziariamente li hanno tagliato fuori. Quindi, lui ha portato via quello che sua madre Diana gli aveva lasciato.

“E senza quello, non saremmo stati in grado di farcela. Penso che mia mamma l’abbia previsto. Ho sicuramente sentito la sua presenza durante l’intero processo. Detto questo, non ho rimpianti, non mi pento di aver lasciato la famiglia reale”, ha affermato il fratello di William. (Continua dopo il video)

Prince Harry, very transparent: “What I was seeing was history repeating itself, but far more dangerous. And you add race in. You add social media in. When I’m talking about history repeating itself, I’m talking about my mother.” #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/N1qOEvVWNL — philip lewis (@Phil_Lewis_) March 8, 2021

Il principe Carlo non gli risponde al telefono

Nel corso dell’intervista realizzata da Oprah, il Principe Harry ha svelato qualcosa anche con il futuro re d’Inghilterra. Stando alle dichiarazioni del ragazzo, suo padre Carlo non gli risponde più al telefono.

“Non risponde più alle chiamate. Come mai? Perché ho preso in mano la situazione, la mia vita. L’ho fatto per la mia famiglia. Questa cosa non piace a nessuno; è davvero triste che siamo arrivati a questo punto, ma dovevo fare qualcosa per la mia salute mentale, per quella di mia moglie e anche per Archie”, ha concluso il consorte di Meghan Markle. Arriverà la replica del padre e soprattutto della regina Elisabetta II dopo le pesanti affermazioni da parte di Harry e Meghan. Staremo a vedere.