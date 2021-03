Antonella Elia e Pietro Delle Piane, il confronto era una farsa? Beccati in stazione e hotel insieme (FOTO)

Nella parte finale della puntata di ieri di Live non è la D’Urso è andato in onda il confronto in ascensore tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. La showgirl, un po’ di tempo fa, annunciò la fine del loro rapporto, a causa di un ennesimo errore da parte sua.

Negli ultimi temi, però, la dama aveva lasciato intendere un certo riavvicinamento con il suo ex, pertanto, Lady Cologno ha deciso di ospitarli nel suo studio per raccontare come stiano le cose. Quello in ascensore sarebbe dovuto essere il loro primo incontro dopo la lite ma, a quanto pare, non è così.

Confronto fasullo tra Antonella e Pietro?

Il confronto in ascensore nel programma di Barbara D’Urso è quel momento in cui due persone che hanno discusso si affrontano, per la prima volta, in un faccia a faccia. La conduttrice, infatti, durante la puntata ha anticipato quanto sarebbe accaduto ed ha detto che la showgirl non si aspettava affatto di incontrare il suo ex. Ad ogni modo, questa non sembra essere la verità. Poche ore prima della messa in onda della puntata, infatti, moltissimi utenti hanno diffuso delle segnalazioni su Antonella Elia e Pietro Delle Piane.

In particolar modo, la coppia è stata beccata in stazione insieme e anche in hotel. Entrambi sembravano avere atteggiamenti piuttosto tranquilli nel relazionarsi reciprocamente. A seguito di queste segnalazioni, dunque, i telespettatori hanno accusato i due di voler dare luogo solo ad una pagliacciata per far parlare di sé. La domanda che ci si chiede, però, è: Barbara D’Urso era consapevole di tutto questo o i due avrebbero “ingannato” anche lei? (Continua dopo le foto)

Pace fatta tra l’Elia e Delle Piane

A confermare i sospetti del web sono stati i diretti interessati durante il confronto. Pietro Delle Piane e Antonella Elia, infatti, sembravano molto distesi e tranquilli, atteggiamento decisamente strano per una coppia che non dovrebbe essersi vista per molto tempo. Il loro dibattito è durato pochissimo e si è concluso con un riavvicinamento. Pietro ha promesso di impegnarsi per non ferire più la donna e lei lo ha perdonato per l’ennesima volta. (Clicca qui per il video)

Al termine del confronto, poi, la Elia ha pubblicato sul suo profilo Instagram dei video registrati dopo la diretta. Nelle clip Delle Piane aveva il rossetto della donna spiaccicato sul viso, proprio come accadde durante la partecipazione di lei al GF Vip. A quanto pare, dunque, la pace è stata sancita.