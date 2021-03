Pierpaolo Pretelli non ha chiarito con la mamma: “Ho scoperto altre cose” la D’Urso indignata (VIDEO)

Pierpaolo Pretelli è stato tra gli ospiti della puntata del 7 marzo di Live non è la D’Urso ed ha spiegato in che rapporti è con la sua famiglia e con sua mamma. Specie in relazione a quest’ultima, il giovane ha fatto una confessione inaspettata.

Nello specifico, ha rivelato di non aver ancora chiarito del tutto con lei, in quanto è venuto a conoscenza di nuovi retroscena. Le sue parole, però, hanno fortemente indignato Barbara D’Urso, la quale non ha potuto fare a meno di palesare il suo punto di vista in merito.

L’astio tra Pierpaolo e sua mamma

Durante il confronto di Pierpaolo Pretelli con le cinque sfere il giovane ha spiegato di essere ancora un po’ arrabbiato con sua mamma. A quanto pare, dopo la sua uscita dal GF Vip, il ragazzo non ha ancora avuto modo di chiarire per bene con la donna dopo i suoi interventi contro Giulia Salemi. La signora Margherita, quando l’ex velino era ancora in casa, non espresse pareri molto favorevoli nei confronti della nuova fidanzata di suo figlio. Il suo atteggiamento ha compromesso, dunque, il rapporto madre figlio.

A quanto pare, anche una volta uscito dalla casa, Pierpaolo non è riuscito a mettere completamente da parte il rancore nei confronti della donna. Mentre con gli altri membri della famiglia sembra essere tutto a posto, con lei ci sono ancora questioni in sospeso. Senza entrare troppo nel dettaglio, il giovane ha asserito di essere venuto a conoscenza di altre cose spiacevoli fatte da alcuni membri della sua famiglia contro la Salemi.

La D’Urso contro Pretelli

Dinanzi tali parole, però, Barbara D’Urso si è indignata. La conduttrice ha sbottato contro Pierpaolo Pretelli in quanto reputa assurdo mantenere il punto con la propria mamma per questioni così futili. Per tale ragione, ha esortato il ragazzo a chiarire quanto prima. La donna, inoltre, non ha potuto fare a meno di levarsi qualche piccolo sassolino dalla scarpa. Nel dettaglio ha criticato il suo ospite per quando esortò suo fratello a non andare in nessun programma televisivo.

Pierpaolo dovrebbe sapere bene che quando si partecipa ad un reality show scattano meccanismi tali da coinvolgere le persone vicine ai concorrenti. Dopotutto, lo stesso Pretelli ha cominciato la sua carriera televisiva proprio in qualità di opinionista, quindi dovrebbe conoscere bene queste dinamiche. (Clicca qui per il video)