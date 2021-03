Rosalinda Cannavò ha rivisto il suo ex: la reazione di Giuliano Condorelli alla storia con Andrea Zenga (VIDEO)

Rosalinda Cannavò svela di aver rivisto l’ex fidanzato

Domenica sera Rosalinda Cannavò è stata ospite a Live Non è la D’Urso. A tu per tu con la padrona di casa, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha dichiarato di aver rivisto il suo ex fidanzato Giuliano Condorelli. La 28enne messinese ha voluto affrontare il compagno visto che l’ha lasciato in diretta nazionale nella casa più spiata d’Italia senza avere nemmeno un confronto.

Stando a quello che ha detto nel talk di Carmelita dall’ex gieffina, Giuliano avrebbe preso bene la storia nata tra lei ed Andrea Zenga. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha confessato l’ex finta fidanzata di Garko e Morra.

La reazione di Giuliano Condorelli

Parlando con Barbara D’Urso nel programma domenicale di Canale 5, Rosalinda Cannavò ha detto: “Se ho risentito il mio ex? Allora, io il mio ex ragazzo l’ho incontrato 2 giorni fa. Come avevo detto mi sembrava corretto, giusto e anche rispettoso guardarlo negli occhi e dirgli tutto quello che pensavo. E così ho fatto, era doveroso”.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha detto di avergli chiesto scusa, perché non è stato carino quello che è accaduto nelle scorse settimane. “Però gli ho fatto capire che in ogni caso io gli voglio bene. Poi gli ho detto che sto provando dei sentimenti veri per un’altra persona. Lui ha capito. Ha sofferto sì”, ha asserito l’attrice siciliana. (Continua dopo il video)

Rosalinda e Andrea Zenga: a breve le presentazioni ufficiali ❤️ #noneladurso pic.twitter.com/teih9uLTj7 — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) March 7, 2021

Rosalinda Cannavò e la sua storia con Andrea Zenga

Sempre a Live Non è la D’Urso, Rosalinda Cannavò ha parlato della sua relazione con Andrea Zenga intrapresa all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 nelle ultime settimane di programmazione del reality show di Canale 5.

“La mia con Zenga è una vera storia. Il rapporto si sta concretizzando. Non è un flirt, ma qualcosa di più importante. Sta andando tutto bene siamo felici, dico che è più di una frequentazione perché c’è un sentimento. In progetto c’è anche di fargli conoscere la mia famiglia, adesso vedremo come organizzare. Già era nei piani di farli incontrare”, ha concluso l’attrice messinese.