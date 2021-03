Uomini e Donne, Claudio e Sabina lasciano il programma? Le immagini insospettiscono (FOTO)

Tra i volti di Uomini e Donne che stanno generando un po’ di scalpore di recente ci sono Claudio e Sabina. I due protagonisti hanno cominciato una conoscenza la quale si sta rivelando più altalenante del previsto.

Dopo liti molto accese e passi indietro inaspettati, specie da parte del cavaliere, i due esponenti del trono over sembrerebbero aver trovato l’equilibrio tanto atteso. Tale considerazione è sorta a seguito della pubblicazione sui social di alcuni contenuti che li riguardano.

Il riavvicinamento tra Sabina e Claudio

Claudio e Sabina sono due esponenti del trono over di Uomini e Donne, che hanno da poco cominciato una conoscenza. I due si stanno frequentando da più di un mese e le cose sembravano andare a gonfie vele. Durante una precedente puntata del programma, però, il cavaliere ha dichiarato di aver avuto dei ripensamenti ed ha preferito mettere un freno a tutta questa vicenda. Le sue parole hanno lasciato di stucco la dama, che non si aspettava minimamente un simile dietrofront.

Per tale ragione, Sabina ha deciso di interrompere la loro storia in quanto stava cominciando a legarsi troppo a lui. Dopo svariati tira e molla e riavvicinamenti, però, la coppia sembra essere giunta ad un punto d’incontro. Attraverso il suo profilo Instagram, infatti, Sabina ha pubblicato dei contenuti che sembrano lasciar intendere che tra loro sia in atto un bel riavvicinamento. (Continua dopo la foto)

La coppia lascerà Uomini e Donne?

La foto in questione riprende i due intenti a scambiarsi un bacio appassionato. I fan sono sembrati entusiasti di apprendere questa notizia. Solitamente, i partecipanti del programma di Maria De Filippi sono tenuti a non divulgare troppe informazioni attraverso i social, onde evitare di fare spoiler prima della messa in onda delle puntate. Il fatto che Sabina e Claudio abbiano deciso di palesarsi in modo così esplicito, dunque, sta facendo avanzare l’ipotesi che i due possano andare via da Uomini e Donne.

Lo scopo del programma, in effetti, è quello di trovare l’amore, pertanto, se i due ci sono riusciti è giusto che vadano via e lasciano spazio agli altri protagonisti. Al momento, però, stando a quanto emerso dalle puntate registrate fino ad ora, non ci sono altre informazioni in merito. Molto probabilmente, in quelle che verranno effettuate questa settimana ci sarà qualche colpo di scena.