DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 10 marzo: Sanem rinuncia a Can

Terzo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua senza sosta la programmazione pomeridiana di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la popolare serie tv turca che ha per protagonisti assoluti Can Yaman e Demet Ozdemir. Cosa accadrà nella puntata in onda su Canale 5 nella giornata di mercoledì 10 marzo 2021?

In quell’occasione il pubblico italiano assisterà alla seconda parte dell’episodio numero 134. Gli spoiler che arrivano dalla Turchia dicono che Sanem sarà molto arrabbiata con Can. Mentre quest’ultimo sarà preoccupato che la sua amata possa accettare la proposta di matrimonio del malvagio Yigit. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà nel prossimo episodio.

Sanem arrabbiata con can, il fotografo molto preoccupato per lei

Le anticipazioni della seconda parte dell’episodio134 di DayDreamer – Le Ali del Sogno, svelano anche che Sanem sarà letteralmente sconvolta e non sa proprio cosa pensare. Nello specifico, la scrittrice sarà molto irritata con Can che, in realtà ignaro di tutto, avrebbe lasciato al perfido Yigit la possibilità di proporsi senza intervenire come se davvero non provasse più niente per lei.

A quel punto, la sorella minore di Leyla deciderà di non rispondere. Tuttavia, questo suo silenzio metterà in allarme il fotografo che di conseguenza deciderà di creare delle speranze nell’editore. Cosa accadrà dopo? Per scoprirlo continuate a seguire la serie tv turca di Canale 5.

DayDreamer – Le Ali del Sogno, la serie completa in streaming

Tutti coloro che vogliono vedere in streaming italiano la soap opera DayDreamer – Le Ali del Sogno con protagonisti assoluti Can Yaman e Demet Ozdemir, rispettivamente nei panni del fotografo Can Divit e Sanem Aydın è molto semplice farlo. Ricordiamo che gli appuntamenti sono disponibili su Prime Video e su SkyGo. Mentre dopo la messa in onda su Canale 5, le puntate in questione vengono caricate sul portale web gratuito Mediaset Play dove possono essere viste anche in streaming.

Inoltre, a quanto pare i vertici di Mediaset hanno interrotto la programmazione in prima serata proseguendo solo quella pomeridiana dalle 16:40 circa sino alle 17:15, per poi passare la linea a Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. Ovviamente se l’azienda del Biscione cambierà idea in tal senso ve lo comunicheremo immediatamente.